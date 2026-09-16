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Bakingemska palata reagovala je na tvrdnje brata princeze Dajane, grofa Čarlsa Spensera, koji u svojim novim memoarima navodno otkriva da mu je tadašnji princ Čarls, samo nekoliko dana nakon Dajanine smrti, rekao: "Uveravam te, uskoro ćemo je zaboraviti."

Čarls Spenser, brat princeze Dajane Foto: Instagram

Grof Spenser u istorijskim memoarima pod naslovom "Labudova pesma: Dajana, moja sestra" govori o svom odnosu sa starijom sestrom, njenom braku sa Čarlsom, navodnim "neistinama", ali i o tragediji koja joj je oduzela život 1997. godine.

Njegova knjiga trebalo bi da bude objavljena narednog utorka, a već sada izaziva veliku pažnju zbog tvrdnji o sukobu sa tadašnjim princom Čarlsom neposredno nakon Dajanine smrti.

Prinčevi Hari i Vilijam sa ocem Čarlsom na sahrani Lejdi Di Foto: Simon Walker / News Licensing / Profimedia

Žestoka svađa zbog Dajanine sahrane

Prema pisanju Dejli mejla, Spenser u knjizi opisuje navodnu žestoku raspravu sa Čarlsom oko organizacije Dajanine sahrane.

Posebno pitanje bilo je da li bi njeni sinovi, prinčevi Vilijam i Hari, tada stari 15 i 12 godina, trebalo da hodaju iza majčinog kovčega tokom pogrebne povorke.

Spenser je navodno bio odlučno protiv toga i jednom kraljevskom pomoćniku rekao:

"To se neće dogoditi."

Ubrzo nakon toga, prema njegovom svedočenju, pozvao ga je Čarls.

Čarls je, kako tvrdi Spenser, pokušao da opravda učešće prinčeva Vilijama i Harija podsećanjem da je i sam učestvovao u pogrebnoj povorci nakon smrti svog praujaka, lorda Mauntbatena, 1979. godine.

Spenser mu je, međutim, ukazao na razliku, Čarls je tada imao 30 godina. Prema Spenserovim navodima, razgovor je nakon toga prerastao u žestoku raspravu.

"Princ Čarls nastavio je da izražava bes, bez mog prekidanja. A onda je zastao."

Spenser tvrdi da je pomislio da Čarls pokušava da se smiri, ali da je usledilo nešto što je doživeo kao dugo potiskivani prezir prema Dajani i užas zbog toga što je njena smrt toliko snažno pogodila javnost.

"Uveravam te", navodno mu je rekao Čarls, "uskoro ćemo je zaboraviti."

Spenser tvrdi da je ostao potpuno zatečen, nakon čega je prekinuo razgovor.

Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Bakingemska palata uzvratila

Bakingemska palata nije direktno potvrdila niti negirala navode iz knjige.

Portparol palate izjavio je:

"Iako po pravilu ne komentarišemo knjige, Njegovo Veličanstvo je svesno da bol zbog gubitka brata ili sestre može da pomuti rasuđivanje, utiče na procenu i oboji sećanja na načine koje drugi ljudi ne prepoznaju, čak i mnogo godina nakon takvog gubitka."

Ova reakcija mogla bi ponovo da pokrene polemike o odnosima unutar kraljevske porodice, posebno nakon nedavnog povratka princa Harija i Megan Markl u Veliku Britaniju sa decom, piše The Sun.

Dajanina sahrana pratila se širom Britanije

Princeza Dajana poginula je 31. avgusta 1997. godine u saobraćajnoj nesreći u tunelu Pont de l'Alma u Parizu.

Njena sahrana održana je šest dana kasnije u Vestminsterskoj opatiji i prenošena je na britanskoj televiziji. Procene pokazuju da ju je gledalo 32,1 milion ljudi.

U pogrebnoj povorci iza Dajaninog kovčega hodali su njeni sinovi Vilijam i Hari, zajedno sa Čarlsom, princom Filipom i njihovim ujakom, grofom Spenserom.

Fotografije dvojice dečaka koji hodaju iza kovčega svoje majke postale su jedne od najpoznatijih scena Dajanine sahrane.

Kralj Čarls, prinčevi Vilijam i Hari na sahrani princeze Dajane Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Spenser će prvi put ispričati svoju stranu priče

Grof Spenser održao je na sestrinoj sahrani emotivan govor koji je izazvao ovacije okupljenih u opatiji, ali i ljudi koji su ceremoniju pratili ispred. Sada, gotovo tri decenije kasnije, odlučio je da u memoarima iznese detalje odnosa sa Dajanom koje, kako tvrdi, nikada ranije nije javno ispričao.

Govoreći o knjizi, Spenser je poručio da želi da ispriča "istinu" o svojoj starijoj sestri i njihovom odnosu.