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Četrdesetogodišnja pevačica i televizijska voditeljka Keli Ozborn otvoreno je govorila o najtežem periodu svog života i priznala da ju je smrt njenog oca Ozija Ozborna u julu 2025. godine potpuno dotukla.

Gostujući u podkastu „We Need to Talk“, Keli je otkrila da je nakon smrti voljenog oca, koji joj je bio najbolji prijatelj i najveći životni zaštitnik, doslovno dotakla dno.

Gubitak oca toliko ju je pogodio da u prvim danima i nedeljama nakon njegove smrti nije bila u stanju da normalno funkcioniše.

Nije mogla da govori, da jede, niti da se brine o sebi. Kako je sama priznala, tuga ju je potpuno preplavila i imala je osećaj da je izgubila kontrolu nad sopstvenim životom.

Keli Ozborn na dodeli BRIT nagrada Foto: Frederic Duval / Sipa USA / Profimedia

U tom izuzetno teškom periodu Keli se, nakon višegodišnje apstinencije, vratila alkoholu.

„Bukvalno sam izgubila razum“, priznala je ona, govoreći o stanju u kojem se našla nakon smrti oca.

Danas slavi osam meseci trezvenosti

Keli danas pokušava da ponovo izgradi svoj život. Kako je otkrila, trenutno slavi osam meseci trezvenosti i nastoji da se izbori sa ogromnim gubitkom.

Ipak, njen krug bliskih ljudi danas je mnogo manji.

Kaže da su se neki ljudi iz njenog okruženja prema njoj ponašali hladno i očekivali da se jednostavno „vrati u normalu“ nakon što prođe određeno vreme.

Keli je, međutim, shvatila da se od ovakve tuge ne može tek tako oporaviti. Svesna je da nikada neće u potpunosti preboleti smrt svog oca i da ju je taj gubitak zauvek promenio.

Keli i Šeron Ozborn na dodeli Brit nagrada Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Prekinula odnos sa starijom sestrom

Tokom istog razgovora Keli je govorila i o komplikovanim porodičnim odnosima, posebno o odnosu sa starijom sestrom Ejmi Ozborn, koja ima 41 godinu.

Keli je jasno stavila do znanja da više ne veruje da je pomirenje sa sestrom moguće.

Prema njenim rečima, godinama je imala osećaj da se Ejmi stidi nje, kao i njihovog brata Džeka Ozborna, i da ih nikada nije u potpunosti prihvatila. Keli je otišla i korak dalje, rekavši da veruje da je njena sestra možda više volela period kada se ona borila sa problemima u životu.

„U odraslom dobu možete da birate porodicu“

Keli je priznala da je bol zbog gubitka odnosa sa starijom sestrom i dalje prati, ali da je s vremenom naučila jednu važnu životnu lekciju.

1/7 Vidi galeriju Sahranjen Ozi Ozborn Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Jacob King / PA Images / Profimedia

Smatra da u odraslom dobu čovek ima pravo da bira ko će biti deo njegove porodice i njegovog najbližeg kruga. Zbog toga više ne želi pored sebe ljude koji omalovažavaju druge, niti one koji pokušavaju da ih oblikuju prema sopstvenim očekivanjima.

Iako joj je teško da prihvati da sa sestrom nema odnos kakav bi želela, Keli kaže da je odlučila da poštuje njenu odluku i da nastavi dalje.

Ejmi Ozborn se za sada nije javno oglasila povodom oštrih reči koje je njena mlađa sestra iznela o njihovom odnosu.