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Kajli Džener našla se na udaru kritika nakon što je privatnim avionom letela svega 17 minuta, a mnogi su njen potez na društvenim mrežama nazvali "stvarno odvratnim".

Instagram stranica "Shit You Should Care About" prozvala je rijaliti zvezdu zbog leta od Kamarila do Van Najsa u Kaliforniji, koji je, prema navodima, koštao oko 3.000 dolara. Prema dostupnim podacima, njen avion sleteo je nedaleko od mesta na kojem je inače parkiran.

Odluka je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama, a korisnici su nizali oštre komentare.

"Ovo je stvarno odvratno", napisala je jedna osoba.

"Ovi milijarderi uopšte ne razmišljaju o planeti", dodao je drugi korisnik.

Jedan komentator kritikovao je bogate zbog načina na koji koriste novac da bi sebi olakšali i najmanje svakodnevne neprijatnosti.

"Misle da novcem mogu da reše svaku sitnicu i rade šta god požele. To je mučno. Korišćenje privatnih aviona trebalo bi regulisati", poručio je.

Drugi je istakao da bi istu razdaljinu automobilom prešla za gotovo isto vreme.

"Strašno. Autom bi stigla za skoro isto toliko vremena. Potpuno razmaženo i preterano. Sramota."

Među komentarima našao se i jedan koji je glasio:

"Ta žena nikada u životu nije imala pravi posao niti je išta radila."

Nisu svi bili protiv nje

Ipak, deo korisnika stao je u odbranu Kajli Džener, podsećajući na saobraćajne gužve u Kaliforniji.

"Iskreno, ta vožnja automobilom nekad traje 45 minuta, a nekad i tri sata", napisao je jedan korisnik.

Drugi je kratko poručio:

"I ja bih to uradio da imam privatni avion."

Foto: Instagram

Avion od 72 miliona dolara

Kajli Džener je još u junu pokazala svoj privatni avion, čija se vrednost procenjuje na 72 miliona dolara, dok je sa prijateljima putovala na ostrva Turks i Kajkos.

Na Instagramu je objavila snimak svoje ćerke Stormi kako prolazi kroz unutrašnjost aviona osvetljenu ružičastim neonskim svetlima.

Luksuzni avion opremljen je kožnim sedištima, televizorima i ugrađenim osloncima za noge. Na jednoj od fotografija Kajli pozira sa kapuljačom preko glave pod ružičastim osvetljenjem, dok su ona i prijatelji tokom leta nazdravljali mimozama, obučeni u usklađene svetloružičaste trenerke i maske za spavanje.

(Kurir.rs/Index)