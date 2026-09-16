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Posle više godina suđenja, danas u Hagu izrečene su presude za nekadašnje vođe OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupu Krasnićija za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene tokom rata na Kosovu i Metohiji i u severnoj Albaniji. Kontroverzna pevačica Rita Ora poslala јe podršku OVK nakon što јe Speciјalni sud osudio njene bivše vođe.

Rita Ora na dodeli Britanskih modnih nagrada u Londonu
Rita Ora Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Naime, ona je na društvenim mrežama objavila fotografije kojima je izrazila svoj šokantan stav. Na njima su uniforme UČK uz poruku: 

"Borba za Kosovo koјe danas zovemo domom", napisala je Rita Ora.

Rita Ora skandalozna izdanja Foto: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Andrea RENAULT / AFP / Profimedia

Rita Ora se ranije istakla provociranjem Srba, uglavnom tako što je na svojim nastupima rukama pokazivala simbol dvoglavog orla, koji predstavlja "veliku Albaniju".

Inače, da podsetimo, Rita Ora je 2015. godine proglašena za počasnog ambasadora lažne države Kosovo i od tada lobira za nezavisnost južne srpske pokrajine.

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Rita Ora Izvor: Tiktok/dearmedia