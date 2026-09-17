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Pevačice Dua Lipa i Rita Ora javno su podržale bivše čelnike takozvane Oslobodilačke vojske Kosova nakon što su oni pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu prvostepeno osuđeni za ratne zločine.

Pogledajte u galeriji divljanje Albanaca nakon presude Tačiju i vođama OVK:

1/5 Vidi galeriju Divljanje Albanaca posle haške presude Tačiju i vođama OVK za ratne zločine Foto: Screenshot

Njihove objave izazvale su ogorčenje jer nije reč samo o političkoj podršci OVK, već o reakcijama na zvaničnu sudsku presudu kojom su nekadašnji čelnici te organizacije proglašeni krivim za ubistva, mučenje, okrutno postupanje i protivpravno zatvaranje civila i političkih protivnika. Među žrtvama zločina za koje su osuđeni nalazili su se Srbi, kao i Albanci koji su smatrani protivnicima OVK ili saradnicima srpskih snaga bezbednosti.

Dua Lipa objavila amblem OVK

Dua Lipa je na Instagramu podelila amblem OVK uz oznaku „Liria ka emër“, što u prevodu znači „Sloboda ima ime“. Na taj način pružila je podršku bivšim vođama OVK neposredno nakon izricanja presude u Hagu.

Foto: Printscreen/Instagram

Pevačica se i ranije javno zalagala za nezavisnost takozvanog Kosova. Rođena je u Londonu, u albanskoj porodici poreklom sa Kosova i Metohije, a deo detinjstva provela je u Prištini.

Posebno burne reakcije u Srbiji i regionu izazvala je 2020. godine, kada je objavila fotografiju zastave koja se povezuje sa idejom „Velike Albanije“.

Rita Ora poručila: „Borba za Kosovo koje danas zovemo domom“ Podršku bivšim čelnicima OVK pružila je i Rita Ora . Ona je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj se vidi amblem ove organizacije.

„Borba za Kosovo koje danas zovemo domom“, pisalo je na fotografiji koju je pevačica podelila.

Rita Ora podržala osuđene zločince OVK Foto: Printscreen/Instagram

Objave dve svetski poznate pevačice usledile su nakon izricanja prvostepene presude Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Redžepu Seljimiju.

Osuđeni za ubistva, mučenje i protivpravno zatvaranje

Hašim Tači tokom presude u Hagu Foto: Kosovo online printscreen, Youtube Printscreen

Sudsko veće utvrdilo je da su bivši čelnici OVK odgovorni za ratne zločine počinjene tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine. Proglašeni su krivim za protivpravno zatvaranje, mučenje, okrutno postupanje i ubistva.

Prema nalazima suda, pripadnici OVK protivpravno su zatočili 385 ljudi, mučili 303 osobe i ubili 96 ljudi. Na meti su bili politički protivnici i osobe koje su optuživane da sarađuju sa srpskim snagama bezbednosti.

Jakup Krasnići Foto: Kosovo online printscreen, Youtube Printscreen

Tači je tokom sukoba bio jedan od najviših rukovodilaca OVK, a sud je zaključio da je koristio svoj položaj i autoritet kako bi podsticao izvršenje zločina. Proglašen je krivim za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, u okviru kojeg su ljudi zatvarani, zlostavljani, mučeni i ubijani.

Video: Dua Lipa na bini