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Glumica Anica Lazić, supruga dramskog umetnika Lazara Ristovskog, ponovo se posvetila svakodnevnim obavezama nakon povratka sa zajedničkog putovanja, istakavši jasnu želju za povlačenjem iz javnosti. Putem društvene mreže Instagram poslala je odsečnu i nedvosmislenu poruku javnosti.

Uz najnoviju fotografiju, otvoreno je podelila lični stav o trenutnim trendovima i atmosferi u medijskom prostoru:

"Osećam prezasićenje od svega. Od društvenih mreža, novinskih natpisa, saveta, izjava, glupih i površnih tema."

Fokus na unutrašnjem miru

Anica naglašava da u eri opšte buke i potrebe za skretanjem pažnje bira sopstveni mir, bez potrebe za pravdanjem ili javnim dokazivanjem.

"Sve je postalo toliko glasno, a meni je sve važnije ono što je tiho i stvarno. Srećna sam što mi je dovoljno da znam ko sam - bez potrebe da to objašnjavam bilo kome. I srećna sam što, uvek, ali baš uvek, sreća prati hrabre."

Njene reči jasno ukazuju na to da izbegava medijsku famu i bira autentičan život vođen ličnim principima i hrabrošću.

Internacionalno priznanje u Italiji

Podsećanja radi, glumica je nedavno boravila na Filmskom festivalu u Kalabriji, gde joj je dodeljena nagrada za internacionalnu glumicu. Prilikom preuzimanja ovog prestižnog priznanja u Italiji, izrazila je veliku zahvalnost, nakon čega su usledile brojne čestitke kolega i poštovalaca njenog rada.

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