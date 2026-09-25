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Biografija glumca Frana Lasića podseća na uzbudljiv filmski scenario. Od boravka u Americi i druženja sa holivudskom elitom, preko neobičnih situacija na tamošnjim imanjima i iznenadnih zaokreta u obrazovanju, pa sve do porodične idile koju je pronašao pored tri decenije mlađe supruge, njegov život ispunjen je pričama koje se i danas rado prepričavaju.

Pogledajte u galeriji fotografije Frana Lasića iz mladosti:

1/7 Vidi galeriju Frano Lasić u mladosti bio je pravi šmeker Foto: Privatna Arhiva, Promo

Iako slovi za obrazovanog čoveka sa dve visokoškolske diplome, Lasić ne krije da u ranijoj mladosti nije bio među najprimernijim đacima. Tokom školovanja oslanjao se na učenje u poslednjem trenutku, voleo je geografiju i crtanje, ali ga je splet okolnosti u trećem razredu gimnazije odveo na popravni ispit.

- Bio sam u školi kampanjac. Nikad mi se nije dalo da sedim dvadeset sati za stolom. Išlo mi je dobro crtanje. Obožavao sam geografiju. Prolazio sam s trojkom ili četvorkom, a jednu godinu sam čak i ponavljao - ispričao je Lasić u jednom intervjuu.

Neostvaren san

Pao je na popravnom iz filozofije, a nov problem nastao je kada je pokušao da upiše arhitekturu, svoju najveću strast. Želeći da spoji sklonost ka crtanju i dizajnu, otputovao je na prijemni u Sarajevo, ali ga je noćni izlazak uoči testiranja koštao studija.

Frano Lasić sa bakom Foto: Privatna Arhiva

- Moja ogromna ljubav bila je arhitektura, jer volim da crtam. Krenuo sam u Sarajevo da upišem arhitekturu. Došao sam dan ranije, ali noć pre ispita izašlo se u grad i malo se popilo, pa sam zakasnio na prijemni ispit... To je bio kraj mojih putešestvija, što se tiče arhitekture. I dan-danas bih to studirao. Ali sam završio mašinstvo. Dobio sam diplomu, a nikad to u životu nisam radio. Diploma stoji. Nakon toga sam bio kao Fulbrajtov stipendista u Los Anđelesu, na glumi i produkciji.

Holivud

Školovanje u Los Anđelesu omogućilo mu je ulazak u svet svetskog šou-biznisa. Pijuckao je kafu sa Mikijem Rurkom i preko prijatelja upoznao Roda Stjuarta. Ipak, holivudske prilike nosile su i neprijatne momente koje je rešavao u skladu sa svojim vaspitanjem. Prilikom jednog poziva na večeru kod uticajnog reditelja, Lasić se našao u neočekivanoj situaciji.

- Bio sam pozvan na večeru, čovek je poznati reditelj, a nas dvoje sami sedimo za velikim stolom, što mi je odmah bilo čudno, prisetio se glumac.

Domaćin je tokom večere tražio da se Lasić u filmu u potpunosti skine nag. Budući da je rastao u konzervativnom okruženju, glumac je tu ponudu odmah odbio, ljubazno se zahvalio i napustio kuću.

Frano Lasić Foto: ATA images

Njegova greška kuma koštala veze

Među anegdotama iz američkih dana izdvaja se nesporazum u kom je učestvovao njegov najbolji prijatelj i kum Neven Bošković. Dok su živeli zajedno u Los Anđelesu, za Nevena se interesovala producentkinja Šantal. Kada je pozvala njihovo domaćinstvo, Frano se javio i napravio pogrešan prevod na engleskom.

Na njeno pitanje ko je sa druge strane veze, Lasić je odgovorio: "We are living together".

- U Americi 'we are living together' znači da ste u vezi, a kad kažeš 'we are sharing apartment', to ima značenje da ste cimeri, razjasnio je glumac ovaj nesporazum.

Zbog ove rečenice, producentkinja je pomislila da su njih dvojica u ljubavnoj vezi i odmah je prekinula kontakt sa Nevenom.

Porodična sreća u kasnijim godinama

Nakon burnih životnih faza, mir i stabilnost pronašao je uz Beograđanku Milenu, koja je tri decenije mlađa od njega i uz koju, kako ističe, crpi novu energiju.

Frano Lasić i Milena Lasić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Uprkos velikoj razlici u godinama, njihov brak krunisan je dolaskom sina Nikolasa, koga je Lasić dobio u 65. godini. Glumac ima ukupno četvoro dece, pri čemu najstariji sin Janko ima 40 godina, dok najmlađi naslednik ima tek dve godine.

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