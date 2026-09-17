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Džesika Alba pokazala je delić porodične atmosfere tokom boravka u Njujorku, a posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima uživa sa 18-godišnjom ćerkom Honor.

Majka i ćerka provele su nekoliko dana u gradu, a za odlazak na US Open pažljivo su uskladile modne kombinacije.

Glumica je na Instagramu podelila niz fotografija sa putovanja, pruživši pratiocima redak pogled na trenutke koje inače čuva daleko od javnosti. Na jednoj od objava Alba sedi pored terena na US Openu u društvu prijatelja, dok joj pravi društvo i ćerka Honor.

- Bilo je tako zabavno nekoliko dana u gradu - napisala je glumica uz fotografije, a posebnu poruku uputila je teniserima Jeleni Ribakini i Aleksanderu Zverevu povodom njihovih pobeda na turniru.

Majka i ćerka pokazale kako se nosi elegantan dnevni stil

Za dnevni izlazak na US Open, Honor je odabrala kombinaciju koja savršeno prati aktuelni trend nenametljive elegancije.

Osamnaestogodišnjakinja pojavila se u sivoj midi haljini kariranog dezena, preko koje je ležerno prebacila beli kardigan.

Stajling je zaokružila tamnim ravnim cipelama u formi mule modela, crnom torbicom i naočarima za sunce. Kombinacija je istovremeno mladalačka i sofisticirana, a midi dužina dodatno daje utisak urednog, promišljenog izgleda bez preteranog stilizovanja.

Džesika Alba odlučila se za nešto ženstveniju varijantu. Nosila je belu slip haljinu sa tankim bretelama, pripijenim gornjim delom i lepršavom suknjom. Sivi pleteni džemper nonšalantno je vezala oko ramena, dok je kombinaciju završila belim salonkama sa špicastim vrhom.

Upravo ovakvo kombinovanje pokazuje kako jednostavna haljina može da izgleda potpuno drugačije kada se upotpuni jednim ležernim komadom. Bela slip haljina već nekoliko sezona ostaje jedan od onih komada koji se lako prilagođavaju različitim prilikama – od dnevnih događaja do večernjih izlazaka.

Kada je pala noć, obe su se odlučile za crnu

Majka i ćerka su za večernji izlazak napravile još upečatljiviju modnu transformaciju – obe su izabrale crnu boju, ali su je ponele na potpuno različite načine.

Honor je obukla kratku crnu haljinu sa karakterističnim „handkerchief“ porubom, koji pada asimetrično i daje modelu razigran izgled. Uz nju je nosila crne čizme i crnu torbicu, dok je crveni karmin uneo snažan kontrast.

Alba je izabrala elegantnu crnu slip haljinu ukrašenu nežnim detaljima od čipke. Platforme su dodatno naglasile večernji karakter kombinacije, dok je crvena torbica bila efektan detalj koji je razbio monohromatski izgled.

Dve kombinacije jasno pokazuju kako ista boja može da funkcioniše u potpuno različitim stilovima – od mladalačkog i pomalo buntovnog do sofisticiranog i glamuroznog.

„Izgledate kao sestre“

Džesika Alba se trudi da privatni život svoje dece uglavnom drži podalje od javnosti, pa njene objave sa njima nisu toliko česte. Upravo zbog toga fotografije sa Honor privukle su veliku pažnju njenih pratilaca.

Jedan od komentara posebno je sažeo utisak koji su ostavile zajedničke fotografije: - Prelepe ste, izgledate kao sestre.

Njihov zajednički izlazak u Njujorku tako nije privukao pažnju samo zbog poznate glumice, već i zbog zanimljivog modnog spoja majke i ćerke – dnevne kombinacije u neutralnim tonovima zamenile su večernje crne haljine, uz nekoliko upečatljivih detalja koji su oba izgleda učinili drugačijim.

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