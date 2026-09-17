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Sofija Vergara ponovo je privukla pažnju javnosti svojim modnim izdanjem, ovog puta na dodeli 79. Emi nagrada u Los Anđelosu, gde se pojavila na bini u efektnoj pastelno roze haljini. Glumica je odabrala pripijenu kreaciju bez bretela, prekrivenu svetlucavim ružičastim šljokicama, koja je naglasila njenu figuru i još jednom pokazala zbog čega sirena kroj često bira za svečane prilike.

Iako se nije pojavila na crvenom tepihu, njen dolazak na binu bio je dovoljan da privuče pažnju prisutnih.

Sofija Vergara
Sofija Vergara Foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vergara već godinama važi za jednu od holivudskih zvezda koje imaju prepoznatljiv modni stil, a upravo krojeve koji prate liniju tela često bira za pojavljivanja pred fotografima. O svom izboru garderobe svojevremeno je govorila i u intervjuima, naglašavajući koliko joj je važno da odeća bude prilagođena njenoj figuri.

- Zašto bih odstupala od onoga što mi dobro stoji? Isprobala sam milion drugih krojeva, ali ovom se uvek vraćam. Važno je da znate šta vam dobro stoji - rekla je glumica za magazin Glamur (Glamour).

Sofija je ranije otkrila i da posebnu pažnju posvećuje krojenju i prepravkama garderobe. Kako je navela za Vog (Vogue), upravo prilagođavanje odeće njenoj figuri predstavlja jedan od ključnih elemenata njenog stila.

Sofija Vergara
Sofija Vergara Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- Ključ za moju figuru je krojenje i prilagođavanje odeće - priznala je svojevremeno.

I na ovogodišnjoj dodeli Emi nagrada ostala je verna estetici koju neguje godinama - glamuroznoj, ženstvenoj i naglašenoj silueti. Ružičasta haljina sa šljokicama dubok dekoltea, koji je već postao njen zaštitni znak, dodatno je pojačala svečani utisak, dok je jednostavniji izbor nakita omogućio da sama kreacija ostane u centru pažnje.

Sjajna, duga puštena kosa, šminka u nežnim roze tonovima i viseće minđuše bili su sasvim dovoljni da ostave haljinu u prvom planu.

(Kurir.rs/Srećne)

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Nikol Kidman sa tamnim obrvama Izvor: Instagram/inthecove