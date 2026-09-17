Ne zna se koja je lepša: Sijena Miler na premijeru došla sa ćerkom i pokorila London!
- Sijena Miler je u Londonu predstavila novu seriju 'War', a najveću podršku na premijeri pružila joj je četrnaestogodišnja ćerka Marlou.
- Glumica je zablistala u crnoj haljini s perjem i upečatljivim dekolteom, dok je Marlou privukla pažnju ležernim izgledom i lepotom.
Sijena Miler, jedna od najpoznatijih američko-britanskih glumica, manekenki i modnih ikona svoje generacije, koja je u maju dobila treće dete u 45. godini, predstavila je u Londonu svoju novu seriju "War" (Rat), koja se sastoji od osam epizoda, a najveća podrška joj je tokom večeri bila četrnaestogodišnja ćerka Marlou, koju je dobila u prethodnoj vezi sa glumcem Tomom Stardžisom.
Njih dve su na premijeri zajedno pozirale pred kamerama, a Sijena je za ovu priliku odabrala glamurozno izdanje.
Nosila je efektnu crnu haljinu s upečatljivim dekolteom, ukrašenu perjem celom dužinom. Kako bi naglasila dekolte i akcenat stavila na svečanu kreaciju skupila je kosu u nisku punđu, a na sebi je imala diskretan nakit.
Njena ćerka Marlou bila je u ležernom izdanju, a svojom lepotom je mnoge ostavila bez teksta. Rado je pozirala uz svoju slavnu majku, prihvatala zagrljaje i smešila se dok je posmatrala kako daje intervjue, te pokazala da je mamin najveći obožavalac.
Sijena u novoj dramskoj seriji igra s pedesetšestogodišnjim glumcem Dominikom Vestom koji tumači njenog supruga.
Iako u seriji igraju par koji je u žestokom sukobu i prolazi kroz buran razvod, pred kamerama su bili sjajno raspoloženi, neprestano se smešeći i srdačno se grleći.
(Kurir.rs/Superžena)
VIDEO: Nikol Kidman sa tamnim obrvama