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Sijena Miler, jedna od najpoznatijih američko-britanskih glumica, manekenki i modnih ikona svoje generacije, koja je u maju dobila treće dete u 45. godini, predstavila je u Londonu svoju novu seriju "War" (Rat), koja se sastoji od osam epizoda, a najveća podrška joj je tokom večeri bila četrnaestogodišnja ćerka Marlou, koju je dobila u prethodnoj vezi sa glumcem Tomom Stardžisom.

Sijena sa ćerkom Marlou Foto: LounisPhotography/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njih dve su na premijeri zajedno pozirale pred kamerama, a Sijena je za ovu priliku odabrala glamurozno izdanje.

Sijena Miler Foto: LounisPhotography/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nosila je efektnu crnu haljinu s upečatljivim dekolteom, ukrašenu perjem celom dužinom. Kako bi naglasila dekolte i akcenat stavila na svečanu kreaciju skupila je kosu u nisku punđu, a na sebi je imala diskretan nakit.

Sijena Miler Foto: Julie Edwards / imago stock&people / Profimedia

Njena ćerka Marlou bila je u ležernom izdanju, a svojom lepotom je mnoge ostavila bez teksta. Rado je pozirala uz svoju slavnu majku, prihvatala zagrljaje i smešila se dok je posmatrala kako daje intervjue, te pokazala da je mamin najveći obožavalac.

Sijena u novoj dramskoj seriji igra s pedesetšestogodišnjim glumcem Dominikom Vestom koji tumači njenog supruga.

Sijena i Dominik Vest Foto: LounisPhotography/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako u seriji igraju par koji je u žestokom sukobu i prolazi kroz buran razvod, pred kamerama su bili sjajno raspoloženi, neprestano se smešeći i srdačno se grleći.

(Kurir.rs/Superžena)

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