Ni u 73. godini joj nema ravne: Čuvena manekenka se vratila i "ubija" izgledom!
- Kristi Brinkli se vratila na modnu pistu na Nedelji mode u Njujorku, prvi put posle sedam godina.
- Na reviji Denisa Basa prošetala je u haljini spuštenih ramena, sa bisernim detaljima i drapiranim šlepom.
- Rekla je da joj je važno što je dizajner ukazao čast ženi od 72 godine, kojih nema dovoljno u javnosti.
SupermodelKristi Brinkli (72) prošetala je modnom pistom na reviji Denisa Basa u okviru Nedelje mode u Njujorku, noseći haljinu spuštenih ramena.
Njeno izdanje krasio je otvoreni izrez sa lepršavim, providnim rukavima. Gornji deo haljine bio je ukrašen perlicama u obliku bisera, dok se odgovarajući ukras na struku nastavljao u raskošni, drapirani šlep, prenosi People.
"Želim da se zahvalim Denisu Basu što je ukazao čast jednoj ženi od 72 godine, još uvek nas nema dovoljno u javnosti", rekla je Kristi.
Brinkli se poslednji put pojavila na modnoj pisti u februaru 2019. godine, kada su ona i njena ćerka Sejlor Brinkli Kuk zajedno prošetale na reviji Elie Taharija u okviru Nedelje mode u Njujorku.
Manekenka je tada nosila smaragdnozeleno somotsko odelo i odgovarajuću maramu, dok je njena ćerka, koja neverovatno liči na majku, imala kratku haljinu ukrašenu perlicama na rukavima i čizme iznad kolena.
(Kurir.rs/Superžena)
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