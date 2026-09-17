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SupermodelKristi Brinkli (72) prošetala je modnom pistom na reviji Denisa Basa u okviru Nedelje mode u Njujorku, noseći haljinu spuštenih ramena.

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Kristi Brinkli Foto: Gregory Pace / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njeno izdanje krasio je otvoreni izrez sa lepršavim, providnim rukavima. Gornji deo haljine bio je ukrašen perlicama u obliku bisera, dok se odgovarajući ukras na struku nastavljao u raskošni, drapirani šlep, prenosi People.

Kristi Brinkli
Kristi u 72. godini na Nedelji mode u Njujorku Foto: Gregory Pace / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Želim da se zahvalim Denisu Basu što je ukazao čast jednoj ženi od 72 godine, još uvek nas nema dovoljno u javnosti", rekla je Kristi.

Brinkli se poslednji put pojavila na modnoj pisti u februaru 2019. godine, kada su ona i njena ćerka Sejlor Brinkli Kuk zajedno prošetale na reviji Elie Taharija u okviru Nedelje mode u Njujorku.

Kristi Brinkli
Nedelja mode u Njujorku Foto: Gregory Pace / Shutterstock Editorial / Profimedia

Manekenka je tada nosila smaragdnozeleno somotsko odelo i odgovarajuću maramu, dok je njena ćerka, koja neverovatno liči na majku, imala kratku haljinu ukrašenu perlicama na rukavima i čizme iznad kolena.

(Kurir.rs/Superžena)

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