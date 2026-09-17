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Robi Vilijams pokazao je rezultate redovnog vežbanja, a snimak na kojem se bez majice priprema za nastup privukao je veliku pažnju njegovih obožavalaca.

Popularni pevač vežbao je iza scene, neposredno pre izlaska pred publiku, dok ga je supruga Ajda Fild snimala telefonom. Vilijams je na sebi imao samo farmerke i čizme, a bicepse je zagrevao pomoću elastične trake.

Ajda nije skrivala oduševljenje

Ajdi se očigledno dopalo ono što je videla, pa je supruga kroz šalu podsticala da se dodatno potrudi pred kamerom.

„Baš dobro izgledaš... Snimam te, pa se pobrini da mišići izgledaju što veće“, rekla mu je.

Potom mu je predložila da se našali i kaže kako je uradio 99 ponavljanja, ali je Robi imao još bolji odgovor.

„Devetsto!“, uzvratio je pevač.

Ajda je snimak objavila na Instagramu i suprugu dodelila nadimak „Čovek od čelika“. Njena objava ubrzo je izazvala brojne reakcije, a pratioci su pohvalili izgled 52-godišnjeg pevača i njegovu zavidnu fizičku formu.

Pokazali najstariju ćerku

Snimak je objavljen nedugo nakon što su Robi i Ajda napravili još jedan neuobičajen izuzetak i podelili porodičnu fotografiju sa najstarijom ćerkom Tedi.

Porodica je boravila u Parizu, gde je trinaestogodišnja devojčica pozirala sa roditeljima i njihovim prijateljima. Takve fotografije veoma su retke jer par godinama pokušava da sačuva privatnost svoje dece.

Robi Vilijams i Aida Vilijams pokazali ćerku Foto: Instagram/aydafieldwilliams

Robi Vilijams i Ajda Fild venčali su se 2010. godine, a nedavno su proslavili 16 godina braka. Pored Tedi, imaju još troje dece – jedanaestogodišnjeg Čarlija, osmogodišnju Koko i šestogodišnjeg Boa.

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