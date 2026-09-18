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Kultna "Dinastija" nastavlja da otkriva šta se krije iza zatvorenih vrata raskošne vile Karingtonovih, a u petoj epizodi ljubav, novac i porodične tajne sudaraju se na zabavi na kojoj niko neće ostati pošteđen. "Dinastiju" pratite svakog radnog dana na Kurir televiziji u 17 i 23.10 časova.

Odnos Blejka i Metjua sve zategnutiji

Stiven je počeo da radi kod Metjua Blejsdela, ali njegov novi posao neće proći bez neočekivanog susreta.

Pogledajte u galeriji kadrove iz pete epizode "Dinastije":

1/17 Vidi galeriju Serija "Dinastija", peta epizoda Foto: Printscreen/VKvideo.ru

U firmu iznenada dolazi njegov otac Blejk, koji odmah stavlja do znanja da nije tu zbog sina, već zbog Metjua.

Iako su odnosi još zategnuti zbog svega što se dogodilo na venčanju, Blejk će pozvati Metjua i poslovnog partnera Voltera na privatnu zabavu u vili Karington. Metju, međutim, neće poverovati u Blejkovu velikodušnost.

Blejk poziva Voltera i Metjua na Zabavu Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Sumnjaće da iza poziva stoji mnogo veći plan, dok će ga Volter ubeđivati da takvu priliku ne smeju da propuste. Njih dvojica neće se složiti ni oko jednog važnog pitanja – da li je odlazak na zabavu poslovna prilika ili Blejkova zamka?

Kristl se i dalje bori za svoje mesto

Dok se priprema velika zabava, Kristl će imati pune ruke posla. Iako joj je Blejk kupio čitavu kolekciju raskošne garderobe, ona je zabrinuta zbog novca koji troši u trenutku kada se porodica suočava sa ozbiljnim finansijskim problemima. Felon će, naravno, iskoristiti priliku da je bocne, ali će Kristl ovog puta imati spreman odgovor.

Felon objašnjava Kristl kako se ponašaju bogati Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Još važniji sukob uslediće kada Kristl preuzme kontrolu nad pripremama za zabavu. Batler Džozef pokušaće da se pobuni, ali će Kristl pokazati da više nije ona nova i nesigurna žena koja se tek doselila u vilu. Ovog puta ponašaće se upravo onako kako se od gospođe Karington očekuje.

Više od poslovnog pregovora

Blejk će za zabavu pripremiti i posebno iznenađenje za Kristl - pokloniće joj dijamantsku ogrlicu koju će insistirati da nosi te večeri. Raskošni komad nakita privući će mnogo pažnje, a oko njega će se tek spredati priče.

Blejk poklanja Kristl dijamantsku ogrlicu Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Sesil Kolbi prići će Blejku i ponudiće mu finansijsku pomoć koja bi mogla da ga izvuče iz dugova. Zauzvrat želi deo Metjuove naftne parcele, što Blejk doživljava kao uvredu i odbija, ali Sesil neće odustati.

Felon igra opasnu igru sa Džefom

Džef Kolbi pokušava da osvoji Felon koja ga uporno odbija, ali susret sa njegovim stricem Sesilom podsetiće je na pakleni plan koji su skovali - ona mora da se uda za Džefa. Iako ne želi, odlazi sa Džefom ni ne sluteći da će saznati sočne detalje koji će promeniti čitavu njenu igru.

Klaudija i Stiven se ponovo sreću

Dok se u velikom salonu vode poslovni pregovori, Klaudija će se osećati kao uljez.

Klaudija i Stiven se ponovo sreću Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Okružena ljudima koje gotovo da ne poznaje, povući će se u jednu od prostorija kako bi pobegla od gužve. Tamo će je čekati Stiven, a između njih će biti sve očiglednije da se rađa simpatija koja bi mogla da preraste u nešto mnogo ozbiljnije.

Metju priznaje Kristl da je voli

Kristl će pokušati da razgovara sa Metjuom o njegovoj firmi i ubedi ga da bi spajanje sa Blejkovom kompanijom moglo da reši njegove probleme, ali razgovor će ubrzo krenuti u potpuno drugom smeru.

Metju priznaje Kristl da je voli Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Metju će priznati Kristl ono što ona najmanje želi da čuje - da je još uvek voli. Njena reakcija neće biti nimalo nežna, ali ono što ne zna nijedno od njih dvoje jeste da njihov razgovor nije ostao neprimećen.

Blejk se zaklinje da će upropastiti Metjua

Metju se vraća na zabavu i povlači potez koji će razbesneti Blejka koji pred svima gubi strpljenje i preti da će ga uništiti. Situaciju prekida Džefri koji poziva Kristl da reši nepredviđenu situaciju.

Blejk se zaklinje da će uništiti Metjua Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Kristl odlazi i zatiče Felon i Džefrija gole u bazenu, ali na moralizovanje svoje maćehe Felon joj sasipa u lice istinu koju Kristl ostavlja bez reči. Ono što je do tada bilo skriveno iza zatvorenih vrata više nije samo njena tajna. A kada se jedna tajna otkrije u kući Karingtonovih, pitanje više nije da li će izbiti skandal, već ko će prvi povući sledeći potez.

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