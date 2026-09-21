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Kada se pomene Linda Evans, mnogi najpre pomisle na Kristl Karington, raskošne haljine, platinastu kosu i ogromne naramenice koje su obeležile televizijski glamur osamdesetih. Ipak, iza slike savršene holivudske zvezde krila se mnogo složenija životna priča.

Pogledajte u galeriji fotografije Linde Evans kao Kristl Karington:

1/26 Vidi galeriju Linda Evans kao Kristl Karington u seriji "Dinastija" Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Od izrazito stidljive devojčice, koja je sasvim slučajno završila pred kamerama, Linda Evans stigla je do statusa jedne od najpoznatijih i najplaćenijih televizijskih glumica. Doživela je veliki profesionalni trijumf, ali i bolne ljubavne gubitke, zdravstvene probleme, depresiju i period u kojem je, kako je sama govorila, izgubila volju za životom. Na kraju je, međutim, odlučila da napusti svet reflektora i pronađe mir daleko od Holivuda.

Od stidljive devojčice do glumice

Linda Evenstad rođena je 18. novembra 1942. godine u Hartfordu, u Konektikatu, kao druga od tri ćerke profesionalnih plesača. Kada je imala svega šest meseci, porodica se preselila u Severni Holivud. Njeno prezime Evenstad bilo je norveškog porekla i vezivalo se za porodične korene u Nesu, u Hedmarku, odakle je njena prabaka po ocu krajem 19. veka emigrirala u Sjedinjene Američke Države.

Pogledajte fotografije Linde Evans iz mladosti:

1/5 Vidi galeriju Linda Evans u mladosti Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, FOUR STAR PRODUCTIONS / Album / Profimedia

Linda je kao dete bila izuzetno stidljiva. Kao učenica škole "Hollywood High School" teško je podnosila javne nastupe, pa su joj roditelji i školski direktor preporučili časove glume kako bi stekla više samopouzdanja. Ironija je bila u tome što će upravo gluma postati njen životni poziv.

Sa 15 godina otišla je na audiciju za televizijsku reklamu samo da bi pravila društvo nervoznoj prijateljici. Kasting direktori, međutim, nisu izabrali prijateljicu, već Lindu. Taj slučajni odlazak na audiciju otvorio joj je vrata Holivuda. Ubrzo je promenila prezime u Evans, a sa 18 godina dobila je značajniju televizijsku ulogu u seriji Bachelor Father (1960).

Linda Evans i Džon Forsajt u seriji Bachelor Father Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Ono što je posebno zanimljivu jeste da je glavnu ulogu tumačio Džon Forsajt, koji će više od dve decenije kasnije postati njen televizijski suprug Blejk Karington u "Dinastiji", koju možete pratiti svakog radnog dana na Kurir televiziji u 17 i 23.10 časova. Uskoro su usledile gostujuće uloge u popularnim serijama, među kojima je bila i "The Adventures of Ozzie and Harriet".

Prvi veliki uspeh

Pravi profesionalni proboj dogodio se 1965. godine, kada je Linda dobila ulogu Odri Barkli u ABC vestern seriji "The Big Valley". Tumačila je ćerku Viktorije Barkli, koju je igrala filmska legenda Barbara Stenvik.

Barabara Stenvik i Linda Evans u seriji Big Valley Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Stenvik je postala jedna od najvažnijih mentorki u Lindinoj karijeri. Od nje je učila profesionalizmu, disciplini i sigurnosti pred kamerama, a njihovo poznanstvo ostavilo je dubok trag na mladu glumicu. Serija je trajala četiri sezone, do 1969. godine, i Lindu pretvorila u prepoznatljivo televizijsko lice. Međutim, upravo u tom periodu počeo je i buran deo njenog privatnog života.

Ljubav sa Džonom Derekom i bolan razvod

Godine 1967. Linda se zaljubila u glumca, reditelja i fotografa Džona Dereka. Venčali su se krajem 1968. godine, a Derek je ubrzo počeo snažno da utiče i na njenu karijeru. Linda se postepeno povukla iz glume kako bi se posvetila braku i životu sa njim. Umesto užurbanog holivudskog rasporeda, više vremena provodila je kod kuće, kuvajući i baveći se privatnim interesovanjima.

Linda Evans sa prvim mužem Džonom Derekom Foto: Nancy Barr Brandon / MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Brak je, međutim, doživeo težak udarac. Dok je Derek 1973. godine boravio u Nemačkoj zbog snimanja filma, započeo je vezu sa tada 16-godišnjom Meri Ketlin Kolins, koja će kasnije postati poznata kao Bo Derek. Derek se razveo od Linde i počeo da gradi karijeru mlade Bo, koja će steći svetsku slavu.

Za Lindu je to bio jedan od najbolnijih perioda života. Ipak, nije prekinula sve veze sa ljudima iz Derekovog života. Ostala je bliska sa njegovom decom - Šon Ketrin i Raselom Derekom, a vremenom je održala i korektan odnos sa Bo Derek.

Prijateljstvo sa ljubavnicom bivšeg muža

Linda Evans i Bo Derek vezuje iznenađujuće blisko prijateljstvo, uprkos veoma bolnoj prošlosti. Bo Derek (tada Meri Ketlin Kolins) bila je "ona druga žena" zbog koje je okončan brak Linde i glumca i reditelja Džona Dereka.

Foto: M.G.M-UNITED ARTIST / Album / Profimedia

Godine 1973, dok je bila u braku sa Džonom Derekom, Džon je započeo tajnu vezu sa tada šesnaestogodišnjom Bo tokom snimanja filma u Grčkoj. Na Božić 1973. godine, Džon je priznao Lindi da ima aferu. Slomljena zbog izdaje, Linda je podnela zahtev za razvod, koji je okončan 1974. godine.

Džon i Bo su se kasnije venčali 1976. godine. Umesto da u sebi nosi doživotnu gorčinu, Linda je izabrala blagonaklonost i praštanje. Tokom godina, putevi su im se ukrstili i one su neočekivano postale dobre prijateljice. Linda je javno opisala Bo kao "divnu ženu" istakavši da se ona "ne druži ni sa kim koga zaista ne voli".

Decenijama su dve žene namerno izbegavale da govore o bolnom načinu na koji su se njihovi životi ukrstili, usmeravajući se umesto toga na međusobno poštovanje. Istina o njihovoj prošlosti ponovo je dospela u javnost tokom Boinog autobiografskog dokumentarca iz 2020. godine "Bo Derek: In My Own Words".

Linda Evans Foto: Profimedia

Linda je pristala da učestvuje i otvoreno govorila o bolu koji joj je ta afera nanela. Bo je u intervjuima priznala da ju je saznanje o Lindinoj perspektivi zaista slomilo i duboko potreslo. Tokom godina, Bo je izražavala snažan osećaj krivice i žaljenja zbog bola koji je nanela Lindi, nazivajući raskid njihovog braka užasnom stvari.

Na kraju, Linda taj bolni razvod smatra blagoslovom prerušenim u nesreću. Istakla je da, da je ostala u braku sa Džonom - koji je vršio pritisak na nju da stavi karijeru na čekanje, nikada ne bi imala nezavisnost niti polet da prihvati ulogu koja je obeležila njenu karijeru: ulogu Kristl Karington u seriji "Dinastija".

Drugi brak i propale veze

Godine 1975. udala se za biznismena i investitora u nekretnine Stena Hermana. Ni taj brak nije potrajao - razveli su se 1979. godine, a strani mediji spekulisali su da je glumica možda doživela još jednu preljubu.

Linda Evans sa drugim suprugom Stenom Hermanom Foto: Printscreen/Facebook

- Izuzetno sam želela da izgradim karijeru. Moj drugi brak sa Stenom Hermanom se okončao i jako sam želela da budem nezavisna - da ne primam alimentaciju od njega, da se sama izdržavam i postupim ispravno, izjavila je Linda nakon razvoda.

Nakon drugog braka, Linda Evans nije ponovo stala pred oltar, ali je imala nekoliko zapaženih ljubavnih veza. Od 1980. do 1984. živela je sa vlasnikom restorana Džordžom Santo Pjetrom, a nakon razvoda kratko je bila u vezi i sa kolegom iz serije "The Big Valley" Lijem Mejdžorsom.

Sredinom osamdesetih zabavljala se sa biznismenima Ričardom Koenom i Denisom Stajnom, dok je najduže trajala njena veza sa muzičarem Janijem.

Pogledajte u galeriji fotografije Linde Evans i Janija:

1/5 Vidi galeriju Linda Evans, Jani Foto: TBM / United Archives / Profimedia, INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Njihova ljubavna priča počela je 1989. godine i trajala do 1998. godine, kada su se razišli u mirnim okolnostima, ostajući vrlo bliski prijatelji. Prema navodima koji su se pojavljivali u medijima, Jani ju je nagovarao i na estetske zahvate. Linda je, međutim, kasnije mnogo više govorila o emocionalnoj i duhovnoj strani njihove veze i njegovom uticaju na njen pogled na ljubav i život.

Kristl Karington - uloga koja joj je promenila život

Dok je njen privatni život prolazio kroz lomove, Linda je tokom sedamdesetih uglavnom dobijala televizijske gostujuće uloge. Ipak, najveća uloga u njenoj karijeri bila je sve bliže. Krajem sedamdesetih Linda se približavala četrdesetoj, a prema njenim kasnijim sećanjima, u Holivudu je već bilo ljudi koji su smatrali da je prestara za glavne uloge.

Linda Evans kao Kristl Karington Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Tada je producent Aron Speling odlučio da joj poveri lik Kristl Karington. Godine 1981. Linda je postala supruga bogatog naftnog magnata Blejka Karingtona, kojeg je igrao Džon Forsajt – isti glumac sa kojim je počela karijeru u "Bachelor Father". Gotovo dve decenije nakon njihovog prvog zajedničkog rada, ponovo su se našli kao televizijski partneri.

Dinastija je ubrzo postala jedan od najvećih televizijskih fenomena osamdesetih. Kristl je predstavljala emocionalno i moralno središte serije, dok je dolazak Aleksis Karington, koju je igrala Džoan Kolins, doneo jedno od najpoznatijih televizijskih rivalstava tog vremena. Njihove dramatične tuče, za koje nisu imale dublere, postale su zaštitni znak serije.

Linda Evans i Džon Forsajt kao Kristl i Blejk Karington Foto: Printscreen/VKvideo.ru

- Mnogo toga što je štampa tada pisala nikada se zapravo nije dogodilo. Ljudi su voleli da veruju da se nas dve mrzimo i da se takmičimo. Privatno nikada, baš nikada, nismo imale nijednu jedinu svađu. Imale smo profesionalne rasprave zbog scenarija i scena, ali lično nikada nije bilo sukoba, rekla je Evans za Hello!

Na vrhuncu popularnosti zarađivala je oko 100.000 dolara po epizodi i važila za jednu od najplaćenijih žena na televiziji. Za ulogu Kristl osvojila je Zlatni globus, a bila je nominovana i za Emi.

Ono što je posebno zanimljivo je da Linda Evans nije trebala da bude Kristl - dok se serija još zvala "Nafta", Endži Dikinson je ponuđena uloga, ali ju je odbila.

Linda Evans i Džoan Kolins, serija Dinastija Foto: Printscreen/Youtube

- Beskrajno sam zahvaljivala Bogu, ali poseban dug dugujem Endži Dikinson što je odbila ulogu Kristl. U međuvremenu smo postale prijateljice, pa sam mogla i lično da joj zahvalim, napisala je Evans u svojim memoarima.

Kolega sa kojim je glumila, krio da ima sidu

Jedan od emotivno najtežih trenutaka tokom rada na Dinastiji dogodio se 1985. godine, kada je Rok Hadson gostovao u seriji. Hadson i Linda u seriji bili su ljubavnici, što je podrazumevalo poljupce pred kamerama. Međutim, ono što niko nije znao jeste da je Hadson bolovao od side, ali je to po običaju isplivalo u javnost.

Rok Hadson, Linda Evans u seriji Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

U vreme kada je među ljudima bilo mnogo straha, neznanja i pogrešnih predstava o HIV-u i načinu prenošenja, Linda se suočila sa neprijatnim reakcijama ljudi koji su je izbegavali zbog kontakta sa glumcem. Kasnije je govorila o tom periodu sa velikom tugom i saosećanjem prema Hadsonu, ali i o atmosferi straha koja je tada vladala.

Zašto je napustila "Dinastiju"?

Iako je bila na vrhuncu slave, Linda je sve više osećala da život na televizijskom setu nije život koji želi da vodi zauvek. Radni dani često su trajali 12 do 14 sati, a ona je počela da žudi za mirom i životom izvan Holivuda. Godine 1989. odlučila je da napusti Dinastiju, pre njenog konačnog završetka.

Linda Evans, serija Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Odluka je predstavljala veliki zaokret. Imala je novac, slavu i status jedne od najvećih televizijskih zvezda, ali je shvatila da joj to više nije dovoljno. Nakon "Dinastije", Linda je prodala deo imovine i preselila se u Jelm u državi Vašington, gde je živela na velikom, šumovitom imanju. Udaljila se od holivudskog načina života i počela da istražuje istočnjačke filozofije, alternativne metode lečenja i različite oblike duhovnosti. Bila je povezana i sa Ramtinom školom prosvetljenja.

Depresija, bol i borba sa lekovima

Sredinom 2000-ih Linda se suočila sa novim velikim iskušenjima. Godine 2006. nekoliko njoj bliskih ljudi imalo je ozbiljne zdravstvene probleme, što je snažno uticalo na njeno emocionalno stanje. Istovremeno je razvila ozbiljne probleme sa kičmom, a bolovi su postali toliko jaki da je gotovo potpuno bila prikovana za krevet. Kasnije je otvoreno govorila o tome koliko je bila očajna i da je u pojedinim trenucima razmišljala o suicidu kao izlazu iz neprekidne patnje.

Hapšenje Linde Evans Foto: Printskrin/youtube

U tom periodu razvila je i problem sa preteranom upotrebom lekova protiv bolova. Godine 2014. zaustavljena je zbog prebrze vožnje, a u njenom automobilu pronađen je veći broj tableta, nakon čega je privedena. Fotografije i snimci nastali nakon tog događaja izazvali su veliku pažnju javnosti. Linda je na njima izgledala iscrpljeno, bez uobičajenog glamura koji je decenijama bio njen zaštitni znak.

Iza svega toga, međutim, stajala je dugogodišnja fizička patnja. Intenzivne terapije i agresivno lečenje dodatno su je iscrpljivali, a zbog terapije kortizonom izgubila je veliki deo kose, pa je određeno vreme nosila periku. Posle četiri ortopedske operacije i dodatnog medicinskog tretmana, njeno stanje se značajno poboljšalo. Kosa joj je ponovo izrasla, a taj period kasnije je opisivala kao jedno od najvećih životnih iskušenja koje je uspela da prebrodi.

Učesnica rijalitija

Godine 2009. Linda je napravila neočekivani povratak na televiziju. Otputovala je u Veliku Britaniju i učestvovala u britanskoj verziji kulinarskog takmičenja "Paklena kuhinja", gde je na kraju pobedila. Kuvanje je dugo bilo jedno od njenih omiljenih interesovanja, ali i način da pronađe utehu tokom teških perioda.

Linda Evans osvojila prvo mesto u Paklenoj kuhinji Foto: Printscreen/Youtube

Godine 2011. objavila je memoare i kuvar "Recipes for Life: My Memories" gde je objedinila njene lične uspomene, iskustva iz Holivuda, ljubavne priče, teške periode i recepte koji su za nju imali posebno emotivno značenje.

Povratak glumi posle više decenija

Nakon dugog odsustva iz velikih filmskih projekata, Linda se 2021. godine pojavila u indi filmu "Swan Song", čime je napravila svojevrsni povratak glumi. Tokom kasnijih godina ponovo je počela da komunicira sa obožavaocima i povremeno se pojavljuje u javnosti.

Danas, sa 83 godine, Linda Evans živi znatno mirnijim životom. Umesto holivudskih studija, crvenih tepiha i višesatnih snimanja, njen život ispunjavaju priroda, kuvanje, baštovanstvo, prijatelji i porodica.

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