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Američki reper Maklmor najavio je da će čitavu neto zaradu od milion dolara, ostvarenu tokom turneje Eda Širana, pokloniti organizacijama koje pružaju pomoć Palestincima.

Odluka je usledila nakon što je uklonjen sa preostalih koncerata Širanove turneje zbog izjava podrške Palestini. Reper je istovremeno pozvao milijardera Roberta Krafta, vlasnika kluba Nju Ingland patriots i stadiona Džilet, da donira isti iznos.

Govorio o Palestini pred publikom

Američki reper Maklmor Foto: Bruno Marzi / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Sukob je počeo nakon Maklmorovog nastupa u Nju Džerziju početkom septembra. Reper je sa scene poručio da želi „slobodnu Palestinu“ i obratio se stanovnicima Gaze i okupirane Zapadne obale.

„Želim da te reči budu glasne i jasne kako bi ljudi od Gaze do okupirane Zapadne obale znali da ih nismo zaboravili“, rekao je Maklmor.

Njegov govor izazvao je burne reakcije, a Izraelsko-američki savet pokrenuo je peticiju kojom je zatraženo njegovo uklanjanje sa turneje.

Maklmor je već naredne večeri ponovio podršku Palestincima, ali se obratio i Jevrejima u publici, poručujući da njegove kritike nisu usmerene protiv njih.

Ed Širan tokom nastupa Foto: JAMES ATOA / UPI / Profimedia

„Kritika Izraela, kritika aparthejda i protivljenje genocidu ni na koji način nisu kritika vas. Moja poruka je poruka mira i ljubavi. Želim da se prema svim ljudskim bićima postupa s dostojanstvom, poštovanjem i jednakošću“, rekao je reper.

Robert Kraft mu zabranio nastup

Robert Kraft, koji je poznat i kao istaknuti donator organizacija koje podržavaju Izrael, potvrdio je da Maklmoru neće biti dozvoljeno da nastupi na stadionu Džilet.

Kao razlog naveo je reperove „nedavne postupke“, materijal prikazan tokom koncerata u Nju Džerziju, ali i ono što je opisao kao „širu istoriju antisemitske retorike i simbolike“ koja je, prema njegovim rečima, uvredila i povredila jevrejsku zajednicu.

Ed Širan je potom objasnio da odluku o uklanjanju Maklmora nije doneo on, već organizatori turneje. Naveo je da je razgovarao sa vlasnicima dvorana i pokušao da pronađe rešenje, ali da je njihova odluka bila konačna.

Maklmore Foto: Jeppe Gustafsson / Alamy / Profimedia

Britanski pevač istakao je da ima lične stavove o sukobu, ali da svoje koncerte ne želi da pretvara u političke skupove.

„Poštujem Maklmorovu odlučnost da ustane i glasno se zauzme za ono u šta veruje. Ipak, postoji više puteva ka istom cilju – miru“, poručio je Širan.

Milion dolara za pomoć Palestincima

Maklmor je potom na Instagramu objavio da će svojih milion dolara neto zarade sa turneje raspodeliti između šest organizacija koje neposredno pomažu Palestincima.

„Doniraću ceo milion dolara svoje neto zarade sa turneje Eda Širana šest organizacija koje direktno pomažu Palestincima. Pozivam Roberta Krafta da donira isti iznos. Bez obzira na to u čemu se ne slažemo, možda možemo da se složimo oko ovoga: palestinski životi vredni su zaštite. Palestinski život nije ništa manje vredan od bilo kog drugog života na ovoj zemlji“, napisao je reper.

Dodao je da želi da pažnju javnosti vrati na palestinske civile, lekare, bolničare, novinare i humanitarne radnike koji svakodnevno rizikuju živote.

„Ovde se ne radi o meni, turneji, naslovima ili kontroverzi. Reč je o pravu Palestinaca na slobodu, dostojanstvo i bezbednost u sopstvenoj domovini“, poručio je Maklmor.

Maklmore Foto: Jeppe Gustafsson / Alamy / Profimedia

Ostali izvođači napustili turneju

Nakon Maklmorovog uklanjanja, sa turneje su se povukli i Finijas, Aron Rou i članovi grupe Lukas Grejem. Od daljeg učešća odustao je i irski bend Beoga, koji je nastupao sa Širanom.

Izvođači su naveli da su odluku doneli u znak solidarnosti sa Maklmorom i Palestincima, uz poruku da umetnicima ne treba uskraćivati pravo da govore o političkim i humanitarnim pitanjima.

Kraft najavio dva miliona dolara pomoći

Ed Širan tokom nastupa Foto: Tracey Duffield/Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kraft je odgovorio saopštenjem u kojem je naveo da ga je Ed Širan, pre Maklmorovog javnog poziva, zamolio da izdvoji dva miliona dolara za humanitarnu pomoć stanovništvu pogođenom sukobom. Nije, međutim, precizirao kojim organizacijama će novac biti prosleđen.

„Posvetio sam veliki deo života izgradnji mostova među ljudima. Duboko verujem da su svi životi vredni zaštite“, poručio je Kraft.

Video: Ed Širan u Beogradu