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Svetska pop zvezda Dua Lipa javno je stala uz bivše čelnike takozvane Oslobodilačke vojske Kosova neposredno nakon što su Specijalizovana veća Kosova u Hagu izrekla prvostepene presude za ratne zločine.

Pevačica, koju na Instagramu prati više od 80 miliona ljudi, objavila je amblem OVK uz oznaku „Liria ka emër“, odnosno „Sloboda ima ime“. Time se pridružila Riti Ori, koja je takođe podelila simbol ove organizacije i poruku: „Borba za Kosovo koje danas zovemo domom.“

Foto: Printscreen/Instagram

Njihove objave izazvale su posebno ogorčenje u Srbiji jer su se pojavile neposredno nakon presude kojom su bivši rukovodioci OVK proglašeni krivim za ubistva, mučenje, okrutno postupanje i protivpravno zatvaranje. Ni Dua Lipa ni Rita Ora u svojim porukama nisu pomenule žrtve zločina za koje su nekadašnje vođe OVK osuđene.

Objavila amblem OVK posle presude

Dua Lipa na Instagramu nije objavila detaljno saopštenje, već amblem OVK i parolu koja se godinama koristi u kampanjama podrške njenim bivšim pripadnicima.

Pogledajte u galeriji fotografija na kojima Dua Lipa provocira Srbe i veliča "Veliku Albaniju":

1/5 Vidi galeriju Dua Lipa uvek provocira Foto: Instagram/dualipa, Printscreen Instagram, Michael TRAN / AFP / Profimedia

Takav potez u delu srpske javnosti protumačen je kao otvoreno veličanje organizacije koju Srbija smatra terorističkom, ali i kao zanemarivanje žrtava čije su patnje potvrđene prvostepenom presudom.

Da je objavila amblem i oznaku „Liria ka emër“ potvrđuju i mediji na albanskom jeziku.

Otac je učio da mrzi Srbe

Još oštriju poruku objavio je pevačicin otac Dukagjin Lipa, koji je poručio da OVK za njega predstavlja simbol slobode i nezavisnosti.

Dua Lipa,Dukađin Lipa Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

„Sloboda je osvojena krvlju, krvlju mučenika i palih boraca koji su dali život za slobodu. Niko nema pravo da ukalja našu borbu za slobodu. Niko nema pravo da ukalja Oslobodilačku vojsku Kosova i ideal hiljada mladića i devojaka koji su dali život za slobodu u kojoj danas uživamo. OVK jeste i uvek će ostati simbol naše slobode i nezavisnosti. Sloboda ima ime“, naveo je Dukagjin Lipa.

Dua i njen otac godinama koriste svoj međunarodni uticaj kako bi promovisali nezavisnost takozvanog Kosova. Zajedno su osnovali i festival „Sani Hil“ u Prištini, koji okuplja velika imena svetske muzičke scene. U javnosti su već iznosili brojne skandalozne izjave, te više puta pokušali da veličaju tzv. "Veliku Albaniju", te narušavali integritet Srbije.

Za šta je Hašim Tači osuđen

Foto: Kosovo onlajn printskrin

Specijalizovana veća Kosova osudila su Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora.Kadri Veselji dobio je 18, dok je Redžep Seljimi osuđen na 13 godina.

Važno je naglasiti da su proglašeni krivim po četiri tačke za ratne zločine – ubistvo, mučenje, okrutno postupanje i protivpravno zatvaranje. Oslobođeni su po šest tačaka koje su se odnosile na zločine protiv čovečnosti.

Sudsko veće utvrdilo je odgovornost za protivpravno zatvaranje 385 ljudi, mučenje 303 osobe, okrutno postupanje prema 49 zarobljenika i ubistvo 96 ljudi. Na meti su bili politički protivnici, Srbi, pripadnici manjina i osobe koje su označavane kao saradnici srpskih snaga bezbednosti.

Pogledajte u galeriji divljanje Albanaca nakon presude čelnicima OVK:

1/5 Vidi galeriju Divljanje Albanaca posle haške presude Tačiju i vođama OVK za ratne zločine Foto: Screenshot

Presuda nije pravosnažna i osuđeni imaju pravo žalbe. Međutim, reč je o zvaničnoj sudskoj odluci donetoj nakon višegodišnjeg postupka, saslušanja 273 svedoka i razmatranja više hiljada dokaza.

Ranije objavila mapu „Velike Albanije“

Ovo nije prvi put da Dua Lipa političkim objavama izaziva burne reakcije u Srbiji i regionu. Veliki skandal dogodio se 2020. godine, kada je podelila zastavu sa mapom koja se povezuje sa idejom takozvane „Velike Albanije“ i obuhvata delove teritorija susednih država.

Foto: Printscreen

Uz spornu mapu objavila je i definiciju engleske reči „autochthonous“, odnosno „autohton“, što je dodatno pojačalo optužbe da promoviše ekstremni albanski nacionalizam.

Pevačica je tada pozvala pratioce i da podrže peticiju kojom se od kompanije „Epl“ zahtevalo da Kosovo na svojim mapama prikaže kao nezavisnu državu.

Dua Lipa na storiju podelila sliku fudbalera koji su pokazivali znak velike Albanije Foto: Printscreen Instagram

Nakon burnih reakcija, tvrdila je da nije nameravala da podstiče mržnju i da je njena objava „namerno pogrešno protumačena“. Navela je i da odbacuje etnički separatizam, ali od javne podrške nezavisnosti takozvanog Kosova nije odustala.

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