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Čuveni "Gladijator" i oskarovac, Rasel Krou, se pre nekoliko dana na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji pojavio u elegantnom crnom odelu, beloj košulji i crnim cipelama. Dugu prosedu kosu nosio je vezanu u rep, dok je njegov izgled upotpunila seda brada.

Krou je u Veneciji bio povodom premijere dokumentarnog filma "What Love Builds", koji je sam režirao. Film traje 99 minuta i govori o njegovom životu, glumi, muzici i nastupima uživo.

"Sve u mom životu kao kreativca počinje muzikom", rekao je Krou govoreći o svom filmu.

Rasel Krou Foto: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Manfred Segerer / imago stock&people / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Izgubio više od 25 kilograma
Njegov novi izgled posebno je privukao pažnju jer je glumac u poslednje vreme izgubio više od 25 kilograma.

Krou se ranije ugojio zbog uloge Hermana Geringa u istorijskoj drami "Nuremberg". Tokom gostovanja u emisiji "The Joe Rogan Experience" u novembru 2025. godine otkrio je da je nakon završetka snimanja imao 126 kilograma, piše Klix.ba, a tada je rekao da je imao 100,9 kilograma.

Rasel Krou Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Blitz Film, Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Postepeno smršao

Glumac je objasnio da nije pokušavao brzo da smrša, već je promene uvodio postepeno. Umesto strogih dijeta i napornih treninga, odlučio je da promeni navike na način koji može dugoročno da održava.

Rekao je da mu je lečenje dugogodišnjih problema sa zglobovima olakšalo povratak fizičkoj aktivnosti. Takođe je smanjio konzumiranje alkohola.

"Trudim se da više ne pijem usput", rekao je Krou, dodajući da čašu vina radije ostavlja za posebne prilike.

(Kurri.rs/Mondo)

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 VIDEO: Rasel Krou ne može da prisustvuje krunisanju Čarlsa

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