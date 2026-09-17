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Britanski reper i producent Svej (Sway), pravim imenom Derek Andre Safo, preminuo je u 44. godini. Vest je danas, 17. septembra, potvrdio njegov bliski prijatelj Kream na Instagramu.

Svej, poznat i kao Svej DaSafo, smatra se jednim od pionira britanskog hip-hopa. Najpoznatiji je po hit-singlu "Level Up" iz 2012, koji je ušao u Top 10 britanske liste, kao i po albumu "This Is My Demo", nominovanom za prestižnu nagradu Mercury Prize 2006. godine.

Svej Foto: LEON NEAL / AFP / Profimedia

Godine 2005. postao je prvi nepotpisani izvođač koji je osvojio MOBO nagradu za najboljeg hip-hop izvođača. Kasnije je bio i prvi britanski reper koji je dobio BET Hip Hop Award.

Kream je u dirljivoj objavi napisao da su nedavno bili u kontaktu, da su razgovarali o zdravstvenim problemima i da su se međusobno podržavali kao očevi.

- Uništen sam vestima o smrti ličnog prijatelja, prave legende i pionira britanskog repa. Ostaju mu dva sina i dve prelepe ćerkice - naveo je Kream.

Uzrok smrti zasad nije saopšten. Svej je rođen 5. septembra 1982. u severnom Londonu, u porodici koja je imigrirala iz Gane. Iza sebe ostavlja četvoro dece.

Muzička scena već se oprašta od njega. Među onima koji su odali počast je i reper Giggs, a mnogi ga nazivaju legendom britanskog repa.

(Kurir.rs / Telegraf/ officialcharts.com)

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