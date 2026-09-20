Slušaj vest

Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultan Ahmed je Zlfikaru poverio Kosem i svoju decu Foto: Promo

Sadržaj 66. epizode

Sultan Ahmed je svestan da za njegovu bolest nema leka, ali želi da Kosem misli da će se izlečiti i da će sve biti dobro. Želeći da unese malo radosti u teške dane, Ahmed donosi odluku da uda svoju sestru Dilrubu za Davut-pašu i nalaže da pripreme za venčanje počnu što pre. Istovremeno, svestan da mu se zdravlje pogoršava, poverava Zulfikar-paši brigu o Kosem i svojoj deci, tražeći od njega da ih čuva i da nikada ne dozvoli da postanu neprijatelji.

Ahmed u međuvremenu donosi odluku i o Iskenderovoj sudbini. Iako veruje da princ nije kriv za ono za šta je bio optužen, jasno mu stavlja do znanja da ne može ignorisati njegovo poreklo i opasnost koje oni predstavlja. Posle razgovora sa sultanom, Iskender suočava Kosem sa izdajom i optužuje je da je želela njegovu smrt zbog osvete sultaniji Safije. Rodilo se novo neprijateljstvo.

Sultanija Dilruba i Davut-paša su se venčali Foto: Promo

Kosem ubrzo upozorava Ahmeda da Iskender i dalje može predstavljati pretnju njegovoj porodici, kao i da gaji osećanja prema njoj, nesvesna da je Ahmed za to već saznao. Iako tvrdi da veruje svojoj sultaniji, donosi odluku da Iskender mora da plati zbog izdaje. Dok Safije sa zebnjom čeka vest o svom sinu, Iskender na putu prema Moreji sa Zulfikar-pašom ne sluti da se približava svom kraju.

Na mestu gde očekuje da će nastaviti put, Iskender saznaje pravu odluku sultana. Pred njim je iskopan grob, a Zulfikar mu saopštava da je po sultanovoj naredbi osuđen na pogubljenje. Njegova sudbina je zapečaćena. Safije dobija vest o smrti sina koja je potpuno slama i ponovo doživljava bol zbog gubitka deteta. Zulfikar se vraća u dvor i saopštava Humašah odluku o Iskenderovoj sudbini.

Bonus video: