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Greta Gervig priprema novu filmsku verziju sveta Narnije, a u velikom projektu biće i jedna od njenih najpoznatijih saradnica. Posle uspešne saradnje sa Meril Strip u filmu „Male žene“, rediteljka je ponovo angažovala slavnu glumicu, ovog puta za jednu od najvažnijih uloga u priči - Strip će pozajmiti glas Aslanu, mitskom lavu i tvorcu čarobnog sveta Narnije.

„Želela sam nekoga ko je dubok, ali ne pretenciozan, ko ima autoritet, ali nije sumorno ozbiljan. Nekoga ko može da prenese dubinu i patos, ali i radost i oduševljenje“, rekla je Gervigova za magazin Empire u okviru naslovne priče o predstojećem filmu. „Želela sam nekoga ko je stariji od 70 godina, kako bi imao mudrost stečenu iskustvom, ali i sposobnost da se i dalje čudi kao dete. I nekoga ko je jedan od najvećih glumaca svih vremena. Ta lista nije dugačka“, prenosi Variety.

film Narnija: Lav, veštica i orman Foto: APC / Hollywood Archive / Profimedia

Dejvid Bouvi bio je jedan od izvora inspiracije, kako za izgled Aslana, koji u ovoj verziji ima raznobojne oči i lice sa crvenim prugama, tako i za samu suštinu filma, kaže Gervigova. Ona je želela da film bude „velik i da gledaoce prenese u neki drugi svet“, kao i da ima osećaj „rok opere“.

„Dejvid Bouvi mi je spasao život. Pol Makartni mi je spasao život. Dejvid Gilmor mi je spasao život. Pit Taunsend mi je spasao život. Džimi Pejdž, Robert Plant“, rekla je Gervigova za Empire. „Kada sam čula njihovu muziku, imala sam dubok osećaj i pomislila: ’Biće sve u redu.’“

Govoreći o fantastičnoj avanturi, ona je dodala: „Narnija je bukvalno svet napravljen od muzike. To je svet koji Aslan pesmom vraća u život, a rok-en-rol je za mene delovao kao svet napravljen od muzike.“

„Čarobnjakov sestrić“ je dugo očekivani film autorke bioskopskog hita „Barbi“, nominovanog za Oskara i predvođenog Margo Robi i Rajanom Goslingom. „Čarobnjakov nećak“ je prednastavak filma „Lav, veštica i orman“ i prati dvoje dece, Digorija i Poli, koji prvi otkrivaju „Šumu između svetova“, odnosno Narniju, nakon što im njihov ujak, koga igra Danijel Krejg, daje čarobni prsten. U glumačkoj postavi su i Dejvid Mekena, Beatris Kembel, Ema Maki, Keri Maligan i Kiran Hinds.

„Narnija: Čarobnjakov nećak“ prvobitno je trebalo da bude objavljen za Dan zahvalnosti 2026. godine, ali će u bioskope stići 12. februara 2027, a potom će 2. aprila biti dostupan na Netfliksu.

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