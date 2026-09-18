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Poznato televizijsko lice Slobodan Šarenac od ove sezone postaje deo ekipe popularnog kviza „Potera“. I dok ga publika decenijama prati na malim ekranima, voditelj je privatni život gotovo uvek držao daleko od očiju javnosti.

Šarenac je više od dve decenije u braku sa Anđelijom Arbutinom, nekadašnjom zvezdom jugoslovenske i srpske košarke. Proslavljena sportistkinja ostavila je dubok trag na parketu, a trenutak koji je obeležio njenu karijeru dogodio se na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine.

Slobodan Šarenac i Jovan Memedović su voditelji kviza Potera Foto: Braca Nadeždić

Košem odvela Jugoslaviju u finale Olimpijskih igara

U dramatičnoj završnici polufinalnog susreta protiv Australije, Anđelija je postigla pogodak kojim je reprezentaciji Jugoslavije obezbedila plasman u borbu za zlato. U velikom finalu čekala ih je moćna selekcija Sjedinjenih Američkih Država, dok je Arbutina tim potezom zauvek upisala svoje ime u istoriju domaće košarke.

Tokom bogate karijere odigrala je 81 utakmicu u dresu državnog tima. Osvojila je i četiri srebrne medalje na olimpijskim, svetskim i evropskim takmičenjima, pa se o njenim sportskim uspesima govori i mnogo godina nakon što je napustila teren.

Anđelija Arbutina Foto: Damir Dervišagić

Anđelija je ostala povezana sa sportom i posle završetka igračke karijere. Danas radi kao stručni komentator košarkaških prenosa, a pred kamerama ponekad sarađuje upravo sa suprugom.

Šala u programu uživo nasmejala gledaoce

Slobodan i Anđelija imaju dve ćerke, Laru i Ninu, koje su odrastale daleko od medijske pažnje. Ipak, bračni par je tokom jednog televizijskog prenosa gledaocima pokazao delić svoje porodične svakodnevice.

Voditelj je tada odlučio da se našali sa suprugom, pa joj je u programu uživo postavio neočekivano pitanje:

Anđelija Arbutina Foto: Pritnscreen/Youtube/RTS

„Za kraj imam jedno šaljivo pitanje za našu gošću. Ne znam da li smem, s obzirom na to da sam ključeve od kuće ostavio u Beogradu, ali, ipak, gde su deca i ko pazi na njih?“

Anđelija mu nije ostala dužna, već je mirno odgovorila:

„Da odgovorim, deca su kod kuće“, rekla je ona, a njihov simpatičan razgovor nasmejao je gledaoce.

Zašto porodicu ne pokazuje u javnosti

Iako su oboje poznati javnosti, Šarenac nikada nije želeo da porodični život pretvara u temu medijskih naslova. Svojevremeno je otvoreno objasnio zbog čega suprugu i ćerke retko eksponira, ali i šta mu pomaže da lakše prevaziđe naporne dane.

Slobodan Šarenac Foto: Printscreen/RTS1

„Kad god bih u novinama video parove koji se zaklinju na večnu ljubav i pričaju hvalospeve o svom braku ili vezi, pomislio bih ‘neće ovo na dobro izaći’. Razumem potrebu ljudi da saznaju nešto više o poznatim ličnostima i nemam ništa protiv intervjua, ali da to bude s povodom, a pre svega s merom. Svašta se pričalo i pričaće se, ali to ne možeš zabraniti. Pojedini vole da se bave tuđim životima, više nego svojim. Međutim, kad kod kuće imaš zdravu porodicu i kad radiš posao koji voliš, ništa nije problem. Desi se i meni da se vratim umoran ili nervozan, ali čim vidim ćerke na vratima kako skakuću i pitaju ‘gde si tata’ ili mi sednu u krilo i zagrle me, sva tenzija nestaje u roku od deset sekundi“, rekao je voditelj.

Video: Hit scena u kvizu "Potera"