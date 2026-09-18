Kim Kardašijan u zlatnoj haljini i visokim potpeticama na Vanity Fair Oskar žurki

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Kim Kardašijan hospitalizovana je nakon što joj je dijagnostikovan ezofagitis, odnosno upala sluzokože jednjaka. Vest o njenom zdravstvenom problemu posebno je potresla porodicu jer je njen otac Robert Kardašijan 2003. godine preminuo od raka jednjaka, u 59. godini.

Delić drame kroz koju je prošla poznata rijaliti zvezda prikazan je u najnovijem trejleru za osmu sezonu serijala „The Kardashians“. Kim se u jednom kadru nalazi u bolničkom krevetu, okružena medicinskim osobljem, dok članovima svog tima saopštava dijagnozu.

Pogledajte u galeriji kadrove iz bolnice:

1/6 Vidi galeriju Kim Kardašijan hospitalizovana nakon što joj je dijagnostikovan ezofagitis Foto: Hulu / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Imam nešto što se zove ezofagitis“, rekla je Kim svom timu za šminkanje.

Dijagnoza vratila bolna sećanja na oca

Nakon njenog priznanja, jedna prijateljica upitala ju je da li je reč o istom zdravstvenom problemu od kojeg je preminuo njen otac. Sama pomisao na Roberta i njegovu tešku bolest duboko je pogodila Kris Džener, koja nije uspela da sakrije emocije.

„Ne mogu... od ovoga mi se plače“, rekla je Kris Džener.

Kim Kardašijan hospitalizovana nakon što joj je dijagnostikovan ezofagitis Foto: Hulu / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ipak, važno je naglasiti da ezofagitis i rak jednjaka nisu ista bolest. Ezofagitis predstavlja upalu i iritaciju tkiva koje oblaže jednjak, dok je Robert Kardašijan bolovao od malignog oboljenja. U objavljenom trejleru nije otkriveno koliko je Kimino stanje ozbiljno niti šta je izazvalo upalu. People navodi da nelečena i dugotrajna upala u pojedinim slučajevima može dovesti do komplikacija, ali sama dijagnoza ezofagitisa ne znači da osoba ima rak.

Robert Kardašijan preminuo u 59. godini

Robert Kardašijan bio je advokat, a svetsku pažnju privukao je kao član pravnog tima koji je branio O. Džeja Simpsona tokom jednog od najpraćenijih suđenja u američkoj istoriji 1995. godine. Njih dvojica bili su prijatelji i pre početka sudskog procesa.

Robert Kardašijan Foto: AP Nick Ut

Preminuo je 2003. godine, samo nekoliko meseci nakon što mu je dijagnostikovan rak jednjaka. To se dogodilo četiri godine pre nego što je porodica počela da snima rijaliti „Keeping Up With the Kardashians“, zahvaljujući kojem su Kardašijanovi stekli svetsku popularnost.

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