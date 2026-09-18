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Milan Vasić sa porodicom boravi na Kosovu i Metohiji, gde žive njegovi roditelji, a glumac je sada pokazao kako njegov sin Despot provodi vreme sa bakom i dekom.

Dok su njegovi roditelji sedeli u dvorištu i uživali sa unukom, Milan je zabeležio ovaj nežan porodični trenutak i podelio ga sa pratiocima na Instagramu.

Sin Milana Vasića Despot uživa sa bakom i dekom u porodičnom dvorištu na Kosovu i Metohiji Foto: Instagram/milanvasic_official

„Jutarnja kafa sa bakom i dekom“, napisao je glumac uz emotikone srca.

Despot uneo novu radost u porodični dom

Mali Despot bio je u centru pažnje, dok su baka i deka očigledno uživali u svakom trenutku provedenom sa unukom. Milan ih je fotografisao iz prikrajka, želeći da sačuva uspomenu na mirno porodično jutro daleko od njegovih brojnih poslovnih obaveza.

Pogledajte u galeriji fotografije iz porodičnog albuma glumca:

1/14 Vidi galeriju Milan Vasić fotografije iz porodičnog albuma Foto: Milan Vasic/Instagram, printscreen/instagram/milanvasic_official, milanvasic/instagram

Dolazak dečaka uneo je posebnu radost i novu energiju u dom Vasića. Glumac ne krije koliko mu prija vreme provedeno sa sinom i roditeljima, naročito kada se svi okupe na mestu za koje je snažno vezan.

Prve korake napravio na dedovini

Boravak na Kosovu i Metohiji za porodicu je imao još veći značaj jer je Despot upravo u tom dvorištu napravio prve samostalne korake. Milan je snimio trenutak kada je njegov sin počeo da hoda bez pridržavanja, otkrivši da je dugo priželjkivao da se to dogodi baš na porodičnoj dedovini.

Pogledajte u galeriji prve korake malenog Despota:

1/6 Vidi galeriju Milan Vasić sa sinom Despotom na svom imanju na Kosovu i Metohiji Foto: Printscreen/ Instagram/ milanvasic_official

„Rekoh ja da će Despot prohodati u svom dvorištu, na svojoj dedovini na Kosovu i Metohiji“, napisao je ponosni otac.

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