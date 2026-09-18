Glumac sa porodicom boravi na Kosovu i Metohiji: Vasić pokazao prizor iz porodičnog dvorišta, prizor dirnuo sve
- Milan Vasić boravi sa porodicom na Kosovu i Metohiji, gde njegovi roditelji provode vreme sa unukom Despotom u porodičnom dvorištu.
- Glumac je podelio nežan porodični trenutak sa Instagrama i poručio da mu posebno znači vreme provedeno na mestu za koje je vezan.
- Despot je upravo u tom dvorištu napravio prve samostalne korake, što je Vasić posebno istakao.
Milan Vasić sa porodicom boravi na Kosovu i Metohiji, gde žive njegovi roditelji, a glumac je sada pokazao kako njegov sin Despot provodi vreme sa bakom i dekom.
Dok su njegovi roditelji sedeli u dvorištu i uživali sa unukom, Milan je zabeležio ovaj nežan porodični trenutak i podelio ga sa pratiocima na Instagramu.
„Jutarnja kafa sa bakom i dekom“, napisao je glumac uz emotikone srca.
Despot uneo novu radost u porodični dom
Mali Despot bio je u centru pažnje, dok su baka i deka očigledno uživali u svakom trenutku provedenom sa unukom. Milan ih je fotografisao iz prikrajka, želeći da sačuva uspomenu na mirno porodično jutro daleko od njegovih brojnih poslovnih obaveza.
Pogledajte u galeriji fotografije iz porodičnog albuma glumca:
Dolazak dečaka uneo je posebnu radost i novu energiju u dom Vasića. Glumac ne krije koliko mu prija vreme provedeno sa sinom i roditeljima, naročito kada se svi okupe na mestu za koje je snažno vezan.
Prve korake napravio na dedovini
Boravak na Kosovu i Metohiji za porodicu je imao još veći značaj jer je Despot upravo u tom dvorištu napravio prve samostalne korake. Milan je snimio trenutak kada je njegov sin počeo da hoda bez pridržavanja, otkrivši da je dugo priželjkivao da se to dogodi baš na porodičnoj dedovini.
Pogledajte u galeriji prve korake malenog Despota:
„Rekoh ja da će Despot prohodati u svom dvorištu, na svojoj dedovini na Kosovu i Metohiji“, napisao je ponosni otac.
Video: Milan Vasić krstio sina