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Turska glumica Gulšen Tundžer, koju publika u Srbiji pamti po ulozi Arsen Zijagil u seriji „Zabranjeno voće“, preminula je u 81. godini. Iza sebe je ostavila više od pola veka dugu karijeru, tokom koje je stvarala u pozorištu, na filmu i televiziji.

Vest o njenoj smrti saopštila je Fondacija Film-San, u kojoj je Tundžer od 2009. do 2011. godine obavljala funkciju potpredsednice. Glumica se duže vreme borila sa tumorom na mozgu, a ranije je objavljeno da je bolest dostigla četvrti stadijum. Prema navodima turskih medija, njeno zdravstveno stanje dodatno su pogoršali otkazivanje organa i respiratorni problemi.

Publika je pamti kao Arsen iz „Zabranjenog voća“

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

Preminula Gulšen Tundžer u 81. godini Foto: Printscreen/Youtube

Gulšen Tundžer rođena je 20. oktobra 1945. godine u Adani, dok je glumačko obrazovanje stekla na Pozorišnom odseku Gradskog konzervatorijuma u Istanbulu. Profesionalnu karijeru započela je 1968. predstavom „Zilli Zarife“, a tokom narednih decenija ostvarila je veliki broj uloga na sceni, filmu i televiziji.

Široj publici postala je posebno prepoznatljiva kao Arsen Zijagil u popularnoj turskoj seriji „Zabranjeno voće“, koja se prikazivala i u Srbiji.

Njena televizijska karijera obuhvatala je i uloge u ostvarenjima „Tri Istanbula“, „Današnja gospođa iz visokog društva“, „Grmuša“ i„Gospođa Fazilet i njene ćerke“.

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