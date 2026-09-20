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Čuvena glumica i njen suprug usvojili su drugo dete, godinu dana nakon što su postali roditelji jedne devojčice. Mili Bobi Braun oglasila se na Instagramu otkrivši da je sada mama i jednog dečaka. Tu je i prva fotografija bebe.

"Zdravo, mali čoveče", poručila je Mili Bobi Braun preko Instagrama. Glumica i njen suprug Džejk Bondžovi nedavno su primećeni na odmoru u Italiji kako nose bebu u nosiljci i kolicima, što je ubrzo pokrenulo spekulacije o novom članu porodice.

Zvezda serije "Stranger Things" i sin slavnog muzičara Džona Bon Džovija usvojili su prošlog leta devojčicu. Glumica je i tada preko Instagrama saopštila divnu vest. Par je u braku od maja 2024. godine, a ovako je Mili Bobi Braun govorila o usvajanju.

Kako je rekla, još kao dete je razmišljala da jednog dana napravi takav korak: "Moje lutke bebe su uvek bile usvojene. Nikada se nisam pretvarala da sam trudna. Usvajanje je oduvek bilo deo mojih snova iz detinjstva i moje budućnosti".

Za nju je roditeljstvo definisano pre svega ljubavlju, a ne isključivo biologijom. U podkastu "SmartLess" istakla je svoju životnu filozofiju: "Za mene nema razlike između toga da rodiš svoje dete i da ga usvojiš. Moja kuća je puna ljubavi za bilo koga i bilo šta. Vrata našeg doma su uvek otvorena i želimo da se svako oseća prijatno".

Mili neretko citira jednu majku koja je poput nje usvojila dete, pa je ove reči upotrebila kako bi opisala osećaj nakon usvajanja prvog deteta: "Postoje dva načina da dobiješ bebu — jedan je kroz stomak, a drugi kroz srce. Moja devojčica je došla kroz moje srce".

Mili je dodatno učvrstila svoju želju za usvajanjem tokom svojih studija socijalnog rada. Tamo je dublje naučila o tome koliko je ovaj proces važan i smislen, ali i kroz šta sve prolaze biološke majke koje daju decu na usvajanje.

Džejk i Mili Foto: Printscreen/Instagram

Napomenula je da odluka o usvajanju ne znači da ne želi da iskusi trudnoću: "Nadam se da će se ti to desiti jednog dana u mojoj budućnosti". Istakla je da usvajanje za nju nije rezervni plan već nešto prelepo.

(Kurir.rs/Žena)

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