Slušaj vest

Irska neće učestvovati na Pesmi Evrovizije 2027. godine, čime će sa najvećeg evropskog muzičkog takmičenja izostati drugu godinu zaredom. Nacionalni javni servis RTÉ doneo je odluku o povlačenju zbog učešća Izraela i nastavka humanitarne krize u Gazi.

Irski emiter neće izabrati predstavnika, ali neće ni prenositi takmičenje koje bi trebalo da bude održano u Burgasu u Bugarskoj. Istu odluku Irska je donela i uoči Evrovizije 2026. godine, kada se pridružila zemljama koje su bojkotovale takmičenje zbog nastupa Izraela. Odluku RTÉ-a potvrdio je Rojters.

„Učešće Irske ne može se opravdati“

Dara pobednica Evrovizije 2026 Foto: GEORG HOCHMUTH / APA / Profimedia

Iz irskog javnog servisa poručili su da u trenutnim okolnostima ne mogu da opravdaju učešće svoje zemlje na Evroviziji.

„RTÉ smatra da se učešće Irske ne može opravdati, imajući u vidu užasan i kontinuirani gubitak života u Gazi i humanitarnu krizu tamo, koja i dalje ugrožava živote tolikog broja civila“, saopštili su iz RTÉ-a.

Irska nije jedina zemlja koja je odlučila da se povuče. U bojkotu Evrovizije zbog učešća Izraela pridružile su joj se Holandija, Island, Španija i Slovenija.

Oglasio se direktor Evrovizije

Na odluku irskog javnog servisa reagovao je direktor Evrovizije Martin Grin. On je izrazio žaljenje zbog ponovnog odsustva Irske, ali je naglasio da organizatori poštuju odluku nacionalnog emitera.

Martin Grin, direktor Evrovizije Foto: HELMUT FOHRINGER / APA / Profimedia

„Oni ostaju cenjeni deo naše porodice i nedostajaće nam“, rekao je Grin.

Povlačenje Irske posebno je značajno jer je reč o jednoj od najuspešnijih zemalja u istoriji Evrovizije. Irski predstavnici pobedili su na ovom takmičenju sedam puta.

Video: Ovkao se navijalo za Srbiju u bekstejdžu Evrovizije