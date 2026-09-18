Slušaj vest

Lejdi Gaga i njen verenik Majkl Polanskidobili su devojčicu po imenu Rouz Bin, koja je rođena 9. juna u 23 i 19 h u medicinskom centru Sidars - Sinaj u Los Anđelesu.

Čuvena pevačica ima tetovažu velike ruže duž kičme koju je izabrala u znak sećanja na svoj izvođenje pesme "La vie en rose" u filmu "A star is born". Srednje ime Bin je odabrano kao omaž pevaču i LBGT aktivisti Karlu Binu koji je bio inspiracija za njen hit "I was born thsi way".

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije para:

1/7 Vidi galeriju Lejdi Gaga i Majkl Polanski su dobili ćerku. Majkl Polanski je uspešan preduzetnik i biznismen Foto: Rob Carr / Getty images / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Porođaj je obavio čuveni dr Robert Kac, poznat kao ginekolog svetskih zvezda. Primera radi, porodio je pevačicu Sijaru kada je na svet donela ćerku Sijenu.

Nakon vesti da je Lejdi Gaga postala mama posumnjalo se da je muzička zvezda dobila bebu uz pomoć surogat majke ili da ju je usvojila, jer se pre nekoliko meseci pojavljivala u javnosti ravnog stomaka. Potvrđeno je ovo prvo.

Muzička zvezda ranije je govorila o svojoj borbi sa fibromijalgijom, stanjem koje izaziva jake bolove i iscrpljenost.

Lejdi Gaga Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

O tome je pričala u dokumentarcu iz 2017. "Gaga: 175 cm" rekavši da se nada da će ljudi koji se bore sa hroničnim stanjem znati da nisu sami.

"Čak i dok sedim ove sa vama boli me od glave do pete", rekla je 2020. u emisiji Opre Vinfri. A prošle godine je napomenula da je stanje pod kontrolom, ali da i dalje ima dana kada se bori sa bolovima.

Lejdi Gaga i Makl Polanski verili su se 2024. Pevačica je u martu ove godine rekla da će se uskoro venčati.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Lejdi Gaga u Veneciji