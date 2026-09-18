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Fotografija nastala prilikom lišavanja slobode jedne stanovnice Minesote izazvala je pravu pomamu na društvenim mrežama, a razlog je njena neverovatna fizička sličnost sa latino zvezdom Dženifer Lopez.

Sirena En Kvast (35) privedena je 30. avgusta pod sumnjom da je iz trgovinskog objekta u Montičelu otuđila dva pakovanja baterija za električne alate, čija se vrednost procenjuje na oko 580 dolara, stoji u zvaničnim navodima lokalnog lista The Watch MN. Zaposleni u objektu prepoznao je osumnjičenu na osnovu incidenta koji se odigrao dva dana ranije, nakon čega je obavestio nadležne organe. Kvast je tokom postupka priznala izvršenje dela, te je protiv nje ubrzo podneta odgovarajuća prijava.

Reakcije javnosti

Ipak, same okolnosti ovog prekršaja ostale su u senci zvaničnog portreta koji je izradila šerifska kancelarija okruga Rajt. Frapantna sličnost sa muzičkom divom postala je glavna tema rasprava na mreži, gde su korisnici masovno delili objavu uz komentare: "Na trenutak sam pomislio da je Džej Lo" i "Postoji greška u matrici".

Pojedini pratioci iskoristili su priliku da osumnjičenu povežu sa poznatom pesmom "Jenny from the Block" iz 2002. godine, navodeći u šali: "U zatvoru je poznata kao Dženi iz bloka D!" i "Dženi previše šeta po bloku".

Pogledajte u galeriji fotografije Dženifer Lopez:

1/9 Vidi galeriju Dženifer Lopez na venčanju ćerke indijskog milijardera Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bogat policijski dosije

Kvast je puštena na slobodu narednog dana, prenosi Dejli mejl. Međuim, uvidom u oficijelnu evidenciju utvrđeno je da joj ovo nije prvi sukob sa pravosudnim organima. U njenom biografskom dosijeu već se nalaze ranija hapšenja zbog više različitih dela, među kojima su neovlašćeno posedovanje psihoaktivnih supstanci, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, izbegavanje policijskih službenika i davanje lažnih podataka o identitetu.

Pogledajte video: Šminka Dženifer Lopez