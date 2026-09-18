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Kada se pomisli na staru holivudsku kinematografiju, Greta Garbo je, u većini slučajeva, glumica koja će mnogima prva pasti na pamet. Vrhunska umetnica rodom iz Švedske obeležila je istoriju sedme umetnosti, a šira svetska publika posebno je pamti po njenom najpoznatijem ostavarenju "Dama s kamelijama".

Foto: Profimedia

Priča o njenom usponu zapravo zvuči kao pravi filmski scenario. Stigla je u Ameriku iz Švedske kao mlada devojka koja gotovo da nije znala engleski, ali je imala ono nešto što je kameru doslovno magnetno privlačilo.

Proslavila se još u eri nemog filma, a kada je stigao zvučni film, mnogi su predviđali kraj njene karijere zbog jakog naglaska. Umesto toga, njen dubok, karakterističan glas napravio je još veći bum.

I dok su filmovi ređali uspehe, privatno je vodila potpuno drugačiju borbu. Mrzela je holivudsku gužvu, retko je davala intervjue i imala je čuvenu rečenicu da samo želi da je ostave na miru. Naravno, to je samo još više raspaljivalo maštu medija.

U isti mah, Greta je imala izuzetno uzbudljiv i tajanstven ljubavni život, te se o njenim vezama sa poznatim muškarcima, ali i o pričama da su joj žene često bile najveće ljubavi, pisalo sa jednakom radoznalošću kao i o njenim glumačkim bravurama.

Ljubavnik sa Balkana

No, mnogi ne znaju da se na listu njenih ljubavnika upisao i jedan Balkanac, i to onaj od kog je strepeo čak i Josip Broz Tito.

Josip Broz Tito Foto: Printscreen/Youtube

Mustafa Golubović bio je jedan od najopasnijih Balkanaca. Bio je Staljinov blizak prijatelj, a svojevremeno je "čeličnom Gruzinu" nabavljao duvan iz Hercegovine, dok je u Kremlj ulazio na privatni ulaz, i sa Staljinovom taštom pio čaj...

Predstavljao se kao Milorad, obućar iz Leskovca

Govorilo se i da je u Lionu ukrao nacrte novog francuskog aviona, a pred kraj života predstavljao se lažnim imenom i zanimanjem - kao obućar Milorad Nikolić iz Leskovca.

Bio je kontroverzna ličnost, umešan u razne mutne poslove i kriminalne krugove, te se govorilo i da je bio jedina osoba koje se Tito plašio, ali je istovremeno imao reputaciju šarmantnog zavodnika koji je osvajao i žene iz visokog društva.

Prema pričama koje se prenose, Greta Garbo je navodno imala kratku, burnu aferu sa njim tokom svojih evropskih putovanja, a Golubović je pored nje ljubio i čuvenu slikarku Fridu Kalo.

Frida Kalo Foto: Circa Images / Universal images group / Profimedia

Skončao jezivo

Mustafinu smrt i dalje prate kontroverze, te postoji jedna verzija da njegovo telo nikad nije pronađeno.

Druga verzija je da su Mustfine posmrtne ostatke pronašli i iskopali obaveštajci Crvene armije, a da je autopsiju izvršio dr Vojislav Stojanović. Navodno, tom prilikom je utvrđeno da su mu skoro sve kosti bile polomljene. Potom se tvrdi da je sahranjen u Moskvi uz najviše vojne počasti. U času smrti imao je svega 52 godine.

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