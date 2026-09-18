Slušaj vest

Anđelka Stević Žugić, publica poznatija i kao Anđelka Prpić, svojevremeno je ispričala kako je na jednom snimanju zamalo došlo do ozbiljnog incidenta između nje i Petra Strugara. Glumica je tada bila u osmom mesecu trudnoće, ali njen kolega nije znao da je stomak pravi.

Pogledajte u galeriji fotografije glumice:

Anđelka Stević Žugić Foto: Printscreen/ YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, printscreen/youtube/Nedjeljom u 2 | HRT, Contrast Studios

Pošto se dugo nisu videli, Petar je bio uveren da Anđelka ispod odeće nosi stomak od sunđera, kakav se često koristi kao rekvizit tokom snimanja. Želeći da se našali sa koleginicom, krenuo je da je udari po stomaku, ne sluteći da je ona zaista u poodmakloj trudnoći.

Anđelka ga zaustavila u poslednjem trenutku

Glumica je odmah shvatila šta namerava i uspela da ga zaustavi pre nego što ju je dotakao. O neprijatnoj situaciji govorila je tokom gostovanja na Hajp televiziji.

„Bila sam u osmom mesecu trudnoće, snimali smo moj pravi ultrazvuk, krenuo je da me udari jer je mislio da je u pitanju stomak od sunđera. Rekla sam mu: ‘Ne, ne, stani, ovo je moj stomak!’. Ja sam tu njega presekla i dva dana se tresao, nije mogao da dođe sebi“, otkrila je glumica.

Pogledajte u galeriji fotografije Petra Strugara:

Petar Strugar Foto: Printscreen, Marija Mlađen/ATAImages, Nemanja Nikolić

Strugar nije mogao da se smiri

Kada je shvatio da Anđelkin stomak nije deo kostima, Petar se potpuno potresao. Nesporazum je tako završen bez posledica, ali glumac, prema njenim rečima, puna dva dana nije mogao da dođe sebi.

Ne propustitePop kultura"Neka te anđeli čuvaju, a ti pevuši..." Anđelka Stević Žugić se oprostila od oca emotivnim rečima i dirljivim fotografijama
Anđelka Stević Žugić sa ocem
ŽenaKilogrami se tope i ne vraćaju: Dijeta Anđelke Stević Žugić daje rezultate bez gladovanja
Anđelka Stević Žugić
Pop kulturaAnđelka Stević Žugić sa mužem na motoru: Glumica podelila opasne kadrove, pa pokazala emociju (foto)
Anđelka Stević Žugić sa suprugom Markom na motoru
KulturaIsplivali detalji ugovora "Andrije i Anđelke" Glumačkom paru 10 godina jedna stvar bila strogo zabranjena: Ovo su detalji
Anđelka Prpić i Andrija Milošević u seriji Andrija i Anđelka (1).PNG
KulturaHrvatski voditelj najavio Anđelku Stević Žugić, ona ga odmah ispravila: Evo šta je glumici zasmetalo
Nedeljom u 2.jpg

 Video: Anđelka Stević Žugić bez šminke

00:43
Anđelka Prpić bez šminke Izvor: Instagram/andjelkap