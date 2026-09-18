"Pokušao da me udari u stomak u 8 mesecu trudnoće": Anđelka Stević Žugić šokirala izjavom
- Anđelka Stević Žugić ispričala je da je Petar Strugar na snimanju pomislio da joj je stomak rekvizit, iako je bila u osmom mesecu trudnoće.
- Kada je krenuo da je udari u stomak, glumica ga je zaustavila u poslednjem trenutku, a on se potom dva dana tresao od šoka.
Anđelka Stević Žugić, publica poznatija i kao Anđelka Prpić, svojevremeno je ispričala kako je na jednom snimanju zamalo došlo do ozbiljnog incidenta između nje i Petra Strugara. Glumica je tada bila u osmom mesecu trudnoće, ali njen kolega nije znao da je stomak pravi.
Pogledajte u galeriji fotografije glumice:
Pošto se dugo nisu videli, Petar je bio uveren da Anđelka ispod odeće nosi stomak od sunđera, kakav se često koristi kao rekvizit tokom snimanja. Želeći da se našali sa koleginicom, krenuo je da je udari po stomaku, ne sluteći da je ona zaista u poodmakloj trudnoći.
Anđelka ga zaustavila u poslednjem trenutku
Glumica je odmah shvatila šta namerava i uspela da ga zaustavi pre nego što ju je dotakao. O neprijatnoj situaciji govorila je tokom gostovanja na Hajp televiziji.
„Bila sam u osmom mesecu trudnoće, snimali smo moj pravi ultrazvuk, krenuo je da me udari jer je mislio da je u pitanju stomak od sunđera. Rekla sam mu: ‘Ne, ne, stani, ovo je moj stomak!’. Ja sam tu njega presekla i dva dana se tresao, nije mogao da dođe sebi“, otkrila je glumica.
Pogledajte u galeriji fotografije Petra Strugara:
Strugar nije mogao da se smiri
Kada je shvatio da Anđelkin stomak nije deo kostima, Petar se potpuno potresao. Nesporazum je tako završen bez posledica, ali glumac, prema njenim rečima, puna dva dana nije mogao da dođe sebi.
Video: Anđelka Stević Žugić bez šminke