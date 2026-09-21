Kakvo telo Bikovićeva izabranica ima: Ivana se utegla u uzani šorc pa pokazala savršenu liniju nakon porođaja
- Ivana Malić privukla je pažnju fotografijom iz teretane, na kojoj je u sportskom topu i šortsu pokazala zategnutu figuru.
- Uz selfi je kratko poručila 'Done', a pratioci su pohvalili rezultate njenih redovnih treninga.
Ivana Malić, partnerka glumca Miloša Bikovića, privukla je pažnju novom fotografijom iz teretane. Poznata pravnica fotografisala se nakon treninga u krem sportskom topu i pripijenom šortsu, koji su istakli njen ravan stomak i zategnute noge.
Uz selfi je kratko napisala „Done“, odnosno „Gotovo“, pokazujući da je završila još jedan naporan trening. Ivana je i ranije objavljivala fotografije iz teretane, a ne krije da redovno vežba i vodi računa o izgledu.
Pokazala rezultate redovnih treninga
Njena nova objava naišla je na brojne reakcije pratilaca, koji su pohvalili njenu vitku i zategnutu figuru. U jednostavnoj sportskoj kombinaciji Ivana je pokazala rezultate discipline i vremena koje posvećuje treninzima.
Malićeva je poreklom iz Bara, po zanimanju je pravnica, a prepoznatljiva je i po svedenom, elegantnom načinu odevanja. Iako se povremeno pojavljuje na javnim događajima, detalje iz privatnog života uglavnom deli veoma odmereno.
Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:
Sa Bikovićem ima sina Vasilija
Miloš Biković i Ivana svoju vezu u početku nisu mnogo eksponirali. Zajedno su se zvanično pojavili u javnosti na premijeri filma „Južni vetar 2 - Ubrzanje“, nakon čega su povremeno objavljivali fotografije sa zajedničkih putovanja.
Par se u međuvremenu venčao, a početkom 2024. godine dobio je sina Vasilija. Ivana je nakon rođenja dečaka podelila i nekoliko porodičnih trenutaka, dok glumac i njegova supruga nastoje da dete odgajaju daleko od prevelike pažnje javnosti.
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