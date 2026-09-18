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Dok javnost prati svaki korak Jelisavete Orašanin zbog razvoda od Miloša Teodosića i veze sa Pavlom Mensurom, društvenim mrežama ponovo se širi njena provokativna scena sa Milošem Bikovićem. Reč je o kadru iz filma „Hotel Beograd“, u kojem glumica pokušava da zavede Bikovićevog junaka.

1/6 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur Foto: Printscreen/Instagram, ATAIMAGES, Kurir, Damir Dervišagić, Antonio Ahel / Ata Images, Instagram

Interesovanje za Jelisavetin privatni život pojačano je nakon što su mediji objavili da je raskinula sa 11 godina mlađim Mensurom. Samo nekoliko dana kasnije, glumci su navodno viđeni zajedno u jednom beogradskom hotelu, gde su razmenjivali nežnosti, zbog čega se pretpostavlja da su vezi pružili još jednu šansu. Ni Jelisaveta ni Pavle nisu javno potvrdili pomirenje.

Jelisaveta pokušala da zavede Bikovića

U sceni iz filma „Hotel Beograd“, Jelisaveta igra Vedranu, koja otvoreno pokušava da privuče pažnju Pavla, junaka kojeg tumači Miloš Biković. Kada sazna da on već ima devojku, Vedrana bez mnogo razmišljanja odgovara:

Jelisaveta Orašanin u filmu Hotel Beograd Foto: Printscreen/TikTok

„Pa, sad ćemo da ga oduzmemo.“

Nakon toga prilazi njegovoj partnerki i baca je u vodu, čime dodatno iznenađuje Pavla. Bikovićev junak tada joj iznosi neočekivan predlog:

„Aj' se nađemo za pet minuta u kabini muškog WC-a.“

Stara scena sada je ponovo postala viralna, a na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari o hemiji između dvoje glumaca.

Biković i Jelisaveta godinama su prijatelji

Iako su pojedini svojevremeno povezivali Jelisavetu i Miloša zbog zajedničkih scena, njihov odnos van kamera oduvek je bio prijateljski. Glumci se poznaju još iz studentskih dana, a tokom godina zajedno su se pojavljivali na proslavama, putovanjima i okupljanjima kolega.

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