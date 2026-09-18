Ovo je istina o poreklu Jovana Memedovića: Rastao na beogradskim ulicama, a roditelji mu nisu iz Srbije
- Jovan Memedović je odrastao u Beogradu, ali je porodičnim korenima vezan za Crnu Goru.
- Na očevini u selu Duži kod Šavnika podigao je porodični dom kraj Komarnice, koju često naziva rekom svog detinjstva.
Iako je odrastao na gradskim ulicama Beograda, tačnije u naselju Dedinje, poznati voditeljJovan Memedović porodičnim korenima vezan je za Crnu Goru. Tamo su rođeni i njegovi roditelji, čija je ljubavna priča i započela na tim prostorima. Njegov otac, po struci ekonomista, potiče sa područja Durmitora, dok je majka, diplomirani psiholog, poreklom sa Cetinja.
Pogledajte u galeriji fotografije Jovana Memedovića:
Porodično imanje u blizini kanjona Komarnice
Na očevini u selu Duži, nedaleko od Šavnika, Memedović je podigao porodični dom smešten u neposrednoj blizini reke Komarnice. Voditelj ne krije privrženost ovom kraju, ističući da za njega to mesto ima poseban značaj i često ga opisuje kao "reku svog detinjstva".
Pogledajte u galeriji kako izgleda dedovina Jovana Memedovića:
Oaza u prirodi posvećena hobijima
Pored imanja u Crnoj Gori, poznati autor i ljubitelj boravka na otvorenom sagradio je i drvenu vikendicu u kojoj provodi dosta slobodnog vremena.
Pogledajte u galeriji kako izgleda vikendica Jovana Memedovića:
Prema nezvaničnim navodima, ova drvena kuća nalazi se pored reke Drine. Unutrašnjost ovog prostora odiše toplinom i funkcionalnošću, a ispunjena je bogatom bibliotekom, radnim alatom i autentičnim detaljima.
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