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Pirs Brosnan, njegova supruga Kili Šej, njihovi sinovi Dilan i Paris i njihove partnerke zajedno su se pojavili na Indivud filmskom festivalu, a crveni tepih se pretvorio u pravo porodično modno okupljanje.

Iako su svi bili elegantno obučeni, najveću pažnju privukla je Kili. Šezdesetdvogodišnja novinarka i rediteljka pojavila se u romantičnoj mini-haljini nežne puder-roze nijanse, izrađenoj od čipke.

Kratak kroj naglasio je njene noge, dok je nežna boja dodatno istakla ženstvenost čitavog izdanja. Kili je haljinu uparila sa metalik sandalama sa tankim kaišićima, a preko ramena je nosila predimenzionirani beli svileni blejzer koji je stajlingu dao dozu sofisticiranosti.

Pirs je sve vreme ponosno držao suprugu za ruku dok su pozirali fotografima, a njihov zajednički nastup bio je još jedan podsetnik na dugogodišnju ljubav ovog para.

Pirs Brosnan sa suprugom Kili i sinom Parisom Foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sinovi visoki čak 193 centimetra

Modni utisak porodice upotpunili su i Pirsovi sinovi Dilan i Paris, koji su privukli pažnju svojim izgledom i impresivnom visinom.

Dilan (29) pojavio se u opuštenom bež odelu, koje je kombinovao sa prugastom košuljom. Njegov stajling imao je blagi retro prizvuk, a na crveni tepih stigao je u društvu dugogodišnje partnerke Ejveri Vels.

Paris (25) odlučio se za klasičan crni smoking, uz koji je nosio naočare sa zatamnjenim staklima. Društvo mu je pravila partnerka, manekenka Aleks Li-Ailjon.

Obojica su visoka oko 193 centimetra, pa su svojom pojavom dodatno privukli pažnju fotografa.

Pirs i Kili sa sinovima Foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pirs i Kili proslavili 25 godina braka

Pirs i Kili imaju još jedan razlog za slavlje – 4. avgusta 2026. obeležili su 25. godišnjicu braka.

Glumac je u prethodnim intervjuima više puta govorio o supruzi sa velikom nežnošću, ističući koliko mu znači život koji su zajedno izgradili.

- Dala mi je krila da letim i dopušta mi da putujem po svetu i snimam filmove - rekao je Pirs jednom prilikom govoreći o Kili.

Par danas vreme provodi između Kalifornije i Havaja, a glumac je ranije govorio i o tome kako izgleda njihova svakodnevica daleko od filmskih setova.

Pris, Kili, Paris i Dilan sa devojkama Foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema njegovim rečima, zajednički život čine i velike stvari i sasvim obični problemi – od pokvarenih kućnih aparata do finansija i planova za budućnost. Ipak, ono što im je najvažnije jeste da uživaju u vremenu koje provode zajedno.

- Kili i ja se volimo i blagosloveni smo što imamo jedno drugo kao saputnike kroz ovaj život - rekao je Pirs, dodajući da su zajednički izgradili dobar život zasnovan na radu i istrajnosti.

Ipak, čak i posle četvrt veka braka postoji nešto što Pirsu ozbiljno ide na živce – društvena igra.

Jedna stvar ipak uspeva da iznervira slavnog glumca

Pirs i Kili Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Glumac je otkrio da on i Kili obožavaju da igraju tavlu, ali da njihova zajednička ljubav prema igri ima i jednu "manu“.

- Veoma smo takmičarski nastrojeni. Ja sam je naučio da igra, a sada me samo pobeđuje - našalio se Pirs.

Kako je dodao, upravo to što ga supruga redovno nadigrava ume prilično da ga iznervira.

Ipak, njihov zajednički izlazak pokazao je da se i posle 25 godina braka i dalje pojavljuju kao skladan par, dok su njihovi sinovi svojim izgledom i stilom jasno pokazali da su nasledili dobar deo porodičnog holivudskog šarma.

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