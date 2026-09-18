Supruga Pirsa Brosnana ukrala poglede u čipkastoj mini-haljini: Proslavili 25 godina braka, sijaju od sreće
- Pirs Brosnan, Kili Šej i njihovi sinovi Dilan i Paris sa partnerkama pojavili su se na Indivud filmskom festivalu i privukli pažnju na crvenom tepihu.
- Najviše je odjeknulo Kiliino izdanje u puder-roze mini-haljini od čipke, dok su Dilan i Paris dodatno skrenuli pažnju visinom i elegantnim stajlingom.
- Pirs i Kili su nedavno obeležili 25 godina braka, a glumac je priznao da ga supruga i dalje nadigrava u tavli.
Pirs Brosnan, njegova supruga Kili Šej, njihovi sinovi Dilan i Paris i njihove partnerke zajedno su se pojavili na Indivud filmskom festivalu, a crveni tepih se pretvorio u pravo porodično modno okupljanje.
Iako su svi bili elegantno obučeni, najveću pažnju privukla je Kili. Šezdesetdvogodišnja novinarka i rediteljka pojavila se u romantičnoj mini-haljini nežne puder-roze nijanse, izrađenoj od čipke.
Kratak kroj naglasio je njene noge, dok je nežna boja dodatno istakla ženstvenost čitavog izdanja. Kili je haljinu uparila sa metalik sandalama sa tankim kaišićima, a preko ramena je nosila predimenzionirani beli svileni blejzer koji je stajlingu dao dozu sofisticiranosti.
Pirs je sve vreme ponosno držao suprugu za ruku dok su pozirali fotografima, a njihov zajednički nastup bio je još jedan podsetnik na dugogodišnju ljubav ovog para.
Sinovi visoki čak 193 centimetra
Modni utisak porodice upotpunili su i Pirsovi sinovi Dilan i Paris, koji su privukli pažnju svojim izgledom i impresivnom visinom.
Dilan (29) pojavio se u opuštenom bež odelu, koje je kombinovao sa prugastom košuljom. Njegov stajling imao je blagi retro prizvuk, a na crveni tepih stigao je u društvu dugogodišnje partnerke Ejveri Vels.
Paris (25) odlučio se za klasičan crni smoking, uz koji je nosio naočare sa zatamnjenim staklima. Društvo mu je pravila partnerka, manekenka Aleks Li-Ailjon.
Obojica su visoka oko 193 centimetra, pa su svojom pojavom dodatno privukli pažnju fotografa.
Pirs i Kili proslavili 25 godina braka
Pirs i Kili imaju još jedan razlog za slavlje – 4. avgusta 2026. obeležili su 25. godišnjicu braka.
Glumac je u prethodnim intervjuima više puta govorio o supruzi sa velikom nežnošću, ističući koliko mu znači život koji su zajedno izgradili.
- Dala mi je krila da letim i dopušta mi da putujem po svetu i snimam filmove - rekao je Pirs jednom prilikom govoreći o Kili.
Par danas vreme provodi između Kalifornije i Havaja, a glumac je ranije govorio i o tome kako izgleda njihova svakodnevica daleko od filmskih setova.
Prema njegovim rečima, zajednički život čine i velike stvari i sasvim obični problemi – od pokvarenih kućnih aparata do finansija i planova za budućnost. Ipak, ono što im je najvažnije jeste da uživaju u vremenu koje provode zajedno.
- Kili i ja se volimo i blagosloveni smo što imamo jedno drugo kao saputnike kroz ovaj život - rekao je Pirs, dodajući da su zajednički izgradili dobar život zasnovan na radu i istrajnosti.
Ipak, čak i posle četvrt veka braka postoji nešto što Pirsu ozbiljno ide na živce – društvena igra.
Jedna stvar ipak uspeva da iznervira slavnog glumca
Glumac je otkrio da on i Kili obožavaju da igraju tavlu, ali da njihova zajednička ljubav prema igri ima i jednu "manu“.
- Veoma smo takmičarski nastrojeni. Ja sam je naučio da igra, a sada me samo pobeđuje - našalio se Pirs.
Kako je dodao, upravo to što ga supruga redovno nadigrava ume prilično da ga iznervira.
Ipak, njihov zajednički izlazak pokazao je da se i posle 25 godina braka i dalje pojavljuju kao skladan par, dok su njihovi sinovi svojim izgledom i stilom jasno pokazali da su nasledili dobar deo porodičnog holivudskog šarma.
(Kurir.rs/Glossy)
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