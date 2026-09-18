Slušaj vest

Priznata glumica Jelena Jovičić po treći put je izgovorila sudbonosno "da", a svečani čin opštinskog venčanja obeležila je i jedna posebna zvanica. Za kumu na ovom važnom događaju odabrana je dugogodišnja prijateljica i poznata folk pevačica Vanesa Šokčić, koja kumovala njenom suprugu, a pred sam odlazak na ceremoniju oglasila se na društvenim mrežama.

"Danas jedna lepa priča", poručila je Vanesa uz fotografiju nastalu na putu ka opštini.

Pevačica Vanesa Šokčić kumovala na venčanju Jelene Jovičić Foto: Printscreen/Instagram/vanesa_sokcic_official

Nakon obavljenog građanskog venčanja, novopečena mlada podelila je prve utiske i otkrila planove za slavlje:

- Hvala na čestitkama, zaista se lepo osećam. Stvarno je divan osećaj. Sutra ćemo organizovani proslavu u našoj novoj kući. Pripreme polako privodimo kraju. Inače, o medenom mesecu još ne razmišljamo, videćemo kada će biti - izjavila je Jelena za Blic.

Novi životni početak

Glumica i njen suprug Marko odlučili su da svoju privatnu oazu izgrade u mestu Ivanovo, gde od samog temelja podižu porodični dom. Ova odluka za Jelenu predstavlja ostvarenje dugogodišnjeg sna o mirnijem i jednostavnijem životu u prirodi, ali i povratak u kraj za koji je emotivno vezana.

Pogledajte u galeriji fotografije Jelene Jovičić:

1/7 Vidi galeriju Jelena Jovičić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Prva TV

- Oni koji me dobro poznaju znaju da sam ja Pančevka i da sam odrasla u Pančevu. A oni koji me još bolje poznaju, znaju da sam po tatinoj liniji, odnosno po babinoj i tatinoj majci, iz Alibunara. To je jedno prelepo malo mesto, nadomak Deliblatske peščare. Navikla sam na ovo okruženje i na ovakvu vrstu prirode i svega onoga što okružuje nas koji živimo u Banatu - objasnila je glumica jednom prilikom za Blic.

Krunisanje ljubavi

Iako oboje smatraju da sam formalni papir nije presudan za sreću, par je nakon zajedničkog života i podizanja kuće ipak želeo da kruniše svoju vezu i napravi ovaj korak.

Jelena Jovičić sa mužem Markom Foto: Printscreen/Instagram/dzajlna_dzovajcik

- Ne, apsolutno nam nije bitan papir. Ali da, odlučili smo da stanemo “na ludi kamen”. Lepo je da se zaokruži lepa priča. Biće uskoro i jedino što mogu da nam poželim je da nam Bog da zdravlje. Jer kada nemaš zdravlje, nemaš ništa, džaba sve - istakla je Jelena.

Pogledajte video: