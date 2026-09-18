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Glumica Jelena Jovičić stupila je danas u brak sa svojim izabranikom Markom, a među svedocima na ovom svečanom činu našla se i pevačica Vanesa Šokčić, koja je podelila svoje utiske sa javnošću. Pevačica je izrazila veliko zadovoljstvo zbog sreće novopečenih mladenaca, istakavši duboke porodične veze koje je spajaju sa mladoženjom.

- Ja sam Markova kuma, Danica je Jelenina kuma, ja sam inače Markova drugarica iz detinjstva, mame, tetke, bake su nam se družile, mi smo četvrta generacija druženja, a Jelenu sam upoznala kroz život, družile smo se, stekle prijateljstvo, a sad i kumstvo - navela je Vanesa Šokčić za Blic.

Pevačica Vanesa Šokčić kumovala na venčanju Jelene Jovičić
Pevačica Vanesa Šokčić kumovala na venčanju Jelene Jovičić Foto: Printscreen/Instagram/vanesa_sokcic_official

Porodične veze

Objašnjavajući kako je sklopljeno ovo prijateljstvo i kumstvo, pevačica je dodala da sa radošću gleda na ulogu svedoka na venčanju: 

- Proslava je sutra, danas je bilo zvanično venčanje. Nije ovo meni prvo kumstvo, ali donosim ljudima sreću. Prethodna kumstva koja sam imala, svi su u braku srećni, neki su čak i bake i deke, što mi je drago. Ovo će biti onaj za ceo život, ovo je glavna ljubav.

Pogledajte u galeriji fotografije Jelene Jovičić:

Jelena Jovičić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Prva TV

Prva reakcija mlade nakon venčanja

Dramskoj umetnici ovo je treće po redu stupanje u brak, a odmah nakon završetka građanskog obreda u opštini, zabeležen je i njen prvi susret sa medijima dok je bila u društvu kume. Nakon sklapanja braka, Jelena se kratko obratila javnosti i otkrila kakvi su im prvi planovi:

Jelena Jovičić sa mužem Markom
Jelena Jovičić sa mužem Markom Foto: Printscreen/Instagram/dzajlna_dzovajcik

- Hvala na čestitkama, zaista se lepo osećam. Stvarno je divan osećaj. Sutra ćemo organizovani proslavu u našoj novoj kući. Pripreme polako privodimo kraju. Inače, o medenom mesecu još ne razmišljamo, videćemo kada će biti - poručila je glumica za Blic.

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JELENA JOVIČIĆ JE ZAŠTITNO LICE POZORIŠTA NA TERAZIJAMA: Sve više ljudi dolazi u pozorište! Izvor: Kurir televizija