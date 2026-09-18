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Knjiga "Labudova pesma: Dajana, moja sestra" još nije ugledala svetlo dana, a odlomci iz memoara Čarlsa Spensera, brata Lejdi Di, pokrenula su već nekoliko skandala. Daily mail ekskluzivno objavljuje delove iz ovog štiva koje će biti u prodaji naredne nedelje.

Prvo je objavljeno da je Čarls nakon smrti princeze Dajane rekao da će Lejdi Di biti brzo zabravljena. Saznalo se da je monarh, kako tvrdi Čarls Spenser, bio presrećan posle pogibije svoje supruge. "Kao da je osvojio na lutriji", opisuje Spenser.

Kralj Čarls je reagovao na eksplozivnu tvrdnju da je nakon Dajanine smrti telefonskim razgovorom poručio Čarlsu Spenseru: "Brzo ćemo je zaboraviti". Javnost burno reaguje na memoare, i većina podržava Dajaninog brata pa izražava velike antipatije prema britanskom kralju. Knjiga je podsetila na buran razvod Lejdi Di i kraljičinog sina kao i na bol koju je izazvala saobraćajna nesreća u kojoj je poginula voljena princeza.

Princeza Dajana i kralj Čarls Foto: Profimedia

"Moj muž je zaljubljen u svog sobara"

Nova knjiga Čarlsa Spensera o njegovoj pokojnoj sestri, princezi Dajani, sadrži razgovor u kojem tvrdi da mu je ona otkrila da se sprema za razvod od Čarlsa.

Dajana i njen brat bili su na ručku u londonskom restoranu "San Lorenco" i međusobno su se oslovljavali nadimcima „Dač” (Duch) i „Karlos” (Carlos) Spenser je zapisao: "Spustila je pogled ka stolu i rekla: ’Karlos, razvodim se’.”

Na trenutak sam zaćutao. Znao sam da je situacija loša, ali ne i da je toliko ozbiljna. ’Pa, Dač’, pažljivo sam odgovorio, ’naravno da imaš moju punu podršku... Znam da si dobro razmislila o svemu. Ali moja glavna briga je javnost. Plašim se da ti neće oprostiti. Poverovali su u bajku i pretpostavljam da bi mogli – pogrešno – da te okrive za uništavanje te njihove fantazije".

Princeza Dajana i kralj Čarls Foto: Profimedia

Dalje se navodi: "Podigla je pogled ka meni, klimnula glavom i tiho rekla: ’Ali, Karlos, moj muž je zaljubljen u svog sobara.’ Progutao sam knedlu. ’Pa, pretpostavljam da u tom slučaju zaista nemaš izbora".

Spenser je napisao da njegova sestra nije imenovala tog člana posluge. "To nije bilo važno: važan je bio kraj njenog braka i njenih snova", istakao je.

Bakingemska palata odbila je da komentariše ove tvrdnje.

Dinastija sprečila 2003. da se piše o navodnoj gej aferi

Glasine o princu Čarlsu i "incidentu” u koji je bio umešan jedan član osoblja kružile su 2003. godine, na osnovu tvrdnji bivšeg kraljevskog služitelja - jedan bivši pomoćnik člana kraljevske porodice izdejstvovao je sudsku zabranu kako bi sprečio list Daily mail da objavi priču koja je navodno sadržala klevetu, prenosi CBS News.

Princeza Dajana i kralj Čarls Foto: Profimedia

Tadašnji privatni sekretar princa Čarlsa, ser Majkl Pit, tada je uputio demant: "te tvrdnje postaju opštepoznata priča i o tome postoji mnogo spekulacija i aluzija. Zato želim da potpuno jasno stavim do znanja – iako ne mogu da govorim o pojedinostima tih navoda – da su oni potpuno neistiniti i da nemaju apsolutno nikakvog osnova”, navodi pomenuti medij".

Još jedan bivši služitelj, Sajmon Solari, tada je istupio u odbranu princa Čarlsa.

Spenser, koji se tri puta razvodio, u svojoj knjizi dalje napominje: "Nisam toliki licemer da sudim ili kritikujem bračnu istoriju bilo koga drugog. Ja samo beležim kako se moja sestra osećala i ne procenjujem da li je bila u pravu ili ne. Rekla mi je da su stvari u braku postale veoma teške još na samom početku, i siguran sam da su supružnici u pojedinim trenucima gubili nadu jedno u drugo".

Čarlsu smetala Dajanina mladost, smetala mu njena kilaža

Spenser prenosi druge tvrdnje svoje sestre o njenom braku sa budućim kraljem Čarlsom.

Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Smatrala je da je njen suprug ponekad previše zauzet za nju, a u drugim prilikama da je kritičan. Rekla mi je da se oženio dvadesetogodišnjakinjom, ali da je izgleda uvek želeo da ona ima blizu 35 godina, kako po karakteru, tako i po stavovima".

Spenser je optužio Čarlsa da je kritikovao kilažu svoje supruge i pokušavao da diktira njen izbor odeće i hobije – njegove reči je "mlada supruga, koja je osećala da daje sve od sebe, doživljavala kao prekore”. Spenser se priseća kako je na dan Dajanine svadbe video svoju sestru kako mirno sedi sama.

"Tek mnogo kasnije sam saznao da joj je, kako je poverila bliskoj prijateljici, njen budući suprug prethodnog dana rekao da treba da zna da je veoma srećan što će se njome oženiti, ali da zapravo nije zaljubljen u nju".

Čarls Spenser Foto: JEFF OVERS / AFP / Profimedia

Podsećanja radi, Čarls i Dajana bili su u braku od 1981. do 1996. Kralj je od 2005. u braku sa kraljicom Kamilom sa kojom je počeo vezu dok je još bio oženjen Lejdi Di. Princeza Dajana je otvoreno pričala o tome da ih je "bilo troje u braku".Sudeći po detaljima iz knjige, Kamila nije bila jedini problem.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kraljica Elizabeta i princeza Dajana