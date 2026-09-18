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Glumac Bred Piti dizajnerka nakita Ines de Ramon ne samo da su jedan od najpraćenijih ljubavnih parova sa svetske scene, već su i veoma upečatljiv modni tandem. Najčešće su modno usklađeni, a na filmskoj premijeri bili su odeveni kao da su pošli na dva različita događaja. I za to postoji razlog.

Bred Pit (62) sa pravom važi za modnu ikonu. Njegov modni izbor je imao veliki odjek i uglavnom je osvojio pozitivne komentare. Neki se pomalo čude njegovom vojničkom odelu, a taj desen je trenutno jedan od najpopularnijih i procenjuje se da će obeležiti jesenju modnu sezonu.

Ipak, Pit koji se nikada nije bojao modnih eksperimenata, imao je drugi motiv da bude ovako stilizovan. Nije reč o trendu.

Triler u režiji Dejvida Ajera prati Džejmsa Belmonta, bivšeg pripadnika specijalnih jedinica, koga glumi Bred Pit. Taj lik sa svojim borbenim psom Odinom preživljava pad aviona u surovoj divljini Aljaske. Upravo je zbog te uloge slavni glumac nosio vojničko odelo.

Bred Pit, Ines de Ramon Foto: Jason Kempin / Getty images / Profimedia

A u pitanju je najmodernije vojničko odelo koje je dizajnirao Greg Loren, bratanac Ralf Lorena. Glumac je nosio i maslinasto zelenu majicu iste modne marke.

Ines de Ramon nosila je haljinu boje breskve u boho stilu - kreaciju brenda Chloé. Imajući u vidu koliko poznati par poznaje modu, verovatno je nesklad između njihovih stilova bio nameran.

Bred Pit se pojavio u javnosti sa svojom devojkom Ines de Ramon nekoliko dana nakon što je Anđelina Džoli bila na premijeri svog novog filma sa njihovom ćerkom Zaharom. Bivši supružnici i dalje vode hladan rat - odnosi između njega i njihove dece su izuzetno loše (petoro od šestoro naslednika odreklo se njegovog prezimena), dok slavna glumica neretko javno pokazuje koliko je bliska sa ćerkama i sinovima.

Nema naznaka da će se popraviti porodična situacija koja je realnost Breda Pita godinama.

Sa druge strane, ljudi bliski glumcu otkrili su da je njegova veza sa Ines sve ozbiljnija. Nagađalo se i da će se uskoro venčati, a onda su insajderi rekli da je odnos takav da se može reći da je par na neki način već u braku. Pit i njegova partnerka ne jure papir, a spremni su na venčanje ako to poželi neko od njih.

Prinova u budućnosti ... i to je plan koji Bred Pit i Ines de Ramon imaju na umu, ispričali su izvori. Fanovi nakon premijere sumnjaju da je dizajnerka trudna, a sve zato što je dodirivala stomak na crvenom tepihu. Takvi komentari pratili su je i nakon US Opena.

Ines de Ramon koja iza sebe ima brak sa glumcem Polom Veslijem, nema dece. Ni ona ni Pit nisu komenatrisali glasine o trudnoći.

Važnu ulogu na filmskoj premijeri imali su i psi. Pored glavnih glumaca, Pored Pita, J.K. Simonsa i Ane Lambe, veliku pažnju privukao je nemački ovčar Uber, koji u filmu igra vernog saputnika Odina.

Crveni tepih u Tenesiju ipak bio preplavljen psima. Pit je pozirao sa četiri psa iz azila koji su tražili stalni dom.

Organizatori premijere su se udružili sa lokalnom organizacijom za udomljavanje Wags & Walks, pa su ove preslatke kuce prošetale crvenim tepihom kako bi pronašle nove vlasnike. Bred je iskoristio priliku da apeluje na ljude da udomljavaju pse iz azila umesto da ih kupuju. Glumac je udomio tri psa.

(Kurir.rs/Žena)

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