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Brat princeze Dajane, grof Spenser, izneo je nove tvrdnje u svojim memoarima i naveo da je kraljica Elizabeta II na dan Dajanine sahrane ponudila da joj posthumno bude vraćena titula „Njeno kraljevsko visočanstvo“, ali da je on tu ponudu odbio. Bakingemska palata odgovorila je retkom izjavom, poručivši da je kralj svestan kako „tuga može da pomuti razum“.

Memoari pod nazivom Swan Song: Diary, My Sister („Labudova pesma: Dnevnik, moja sestra“) objavljuju se u nastavcima u listu Daily Mail uoči zvaničnog izlaska knjige. Osim kratkog saopštenja Bakingemske palate, ostali članovi kraljevske porodice nisu komentarisali navode iz knjige.

Foto: JEFF OVERS / AFP / Profimedia

Kako je navodno odbio kraljičinu ponudu

Grof Čarls Spenser opisuje da ga je tadašnji privatni sekretar kraljice, Robert Felous, odveo u stranu i preneo poruku.

„Upravo sam primio poziv od Njenog Veličanstva... i ona bi želela da Dajani vrati titulu Njeno kraljevsko visočanstvo“, navodno mu je rekao Felous.

Spenser piše da je njegovu sestru „strašno povredila“ odluka da joj titula bude oduzeta, koju je smatrao „sitničavom i osvetoljubivom“, dok je ponudu da joj se vrati posle smrti doživeo kao „utešnu nagradu“.

„Osećao sam u kostima kako bi ona gledala na to posthumno priznanje. 'To je veoma ljubazno od kraljice, naravno. Ali koja je svrha, Roberte? Sada? Mislim – Dajana je mrtva'“, napisao je grof.

Nove tvrdnje o kralju Čarlsu

Među najzapaženijim navodima iz knjige nalazi se i tvrdnja da je tadašnji princ Čarls, u telefonskom razgovoru sa Spenserom posle Dajanine smrti, zvučao „vrtoglavo ushićeno – poput dobitnika na lutriji“.

Grof takođe tvrdi da ga je Čarls, u naletu besa, pozvao nakon što je predloženo da prinčevi Vilijam i Hari ne bi trebalo da hodaju iza majčinog kovčega u pogrebnoj povorci.

U memoarima se navodi i da je Dajana, pre venčanja, pokušala da raskine veridbu sa Čarlsom.

„Osvetnička haljina“ ponovo u centru pažnje

Osvetnička haljina princeze Dajane Foto: Lucy North / PA Images / Profimedia

Dok su Spenserove tvrdnje ponovo usmerile pažnju javnosti na princezu Dajanu, njena čuvena crna svilena haljina izložena je u Londonu uoči aukcije.

Očekuje se da će takozvana „osvetnička haljina“ dostići cenu veću od 220.000 funti.

Morgane Halimi, direktorka modnog odeljenja aukcijske kuće

Sotheby's

, smatra da je upravo trenutak u kojem ju je Dajana obukla učinio ovu haljinu simbolom.

„Bio je to period njenog života u kojem je bila izložena i mogla je da deluje krhko. Umesto toga, odabrala je ovu haljinu kako bi pokazala samopouzdanje i poručila svetu da ponovo preuzima kontrolu nad svojom pričom“, rekla je Halimi.