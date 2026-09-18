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Britanska glumica Stefani Kol, poznata po ulogama u serijama „Ulica krunisanja“ i „Dok Martin“, preminula je u 84. godini života.

Vest o njenoj smrti potvrdio je njen agent, navodeći da je glumica jutros preminula nakon višegodišnje borbe sa Alchajmerovom bolešću.

Foto: FARRELL / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tužnu vest potvrdio njen agent

U saopštenju porodice i zastupnika navodi se:

„Sa velikom tugom objavljujemo da je preminula Stefani Kol. Jutros je preminula u 84. godini života. Stefani je nekoliko godina živela sa Alchajmerovom bolešću.“

Dodaje se da je iza sebe ostavila izuzetnu i dugu karijeru, obeleženu brojnim nezaboravnim ulogama na pozorišnim daskama i televiziji.

Stefani Kol bila je jedna od najcenjenijih britanskih glumica, a publika ju je zavolela kroz brojne komične i dramske uloge.

Pored glumačke karijere, pamtiće se i po dugogodišnjem angažmanu u podršci organizacijama koje se bave mentalnim zdravljem.