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Glumac Dušan Kaličanin (41) već tri godine je u braku sa prelepom Ukrajinkom Margaritom Margo Čeromuhinom koja je od njega mlađa 10 godina. Kako kaže, susreće se sa brojnim komentarima potpunih neznanaca koji tvrde da je njegov bračni život farsa, a idu toliko daleko da spominju i njegovu seksualnost.

Dušan Kaličanin sa suprugom Foto: Printscreen/Instagram/DušanKaličanin

O tome da li vara javnost, kako komentariše određene navode da je gej i da li ga sve to dotiče, Dušan Kaličanin je nedavno otvoreno govorio.

- Znam toliko alfa muškaraca, u pravom smislu te reči, pa mi dođe neko i kaže: "Znam ja, on je gej". Onda ja sednem i kažem, čekaj da izanaliziramo. Ispade da su svi gej po tome - rekao je glumac.

On je prokomentarisao i njegov brak i to da li je sve samo "maska za javnost".

" Zašto neko misli da bilo ko to radi. Šta mene konkretno sprečava da ja svoj život živim kako osećam? Šta ja dobijam od te farse? Šta će mi to u životu, a sa druge strane zašto bi ta žena pristala na to? To se oseća - rekao je glumac za "Hype" pa dodao:

"Ne možeš ti da slažeš nekoga sa kim deliš prostor 24 časa. Oseća se ljubav, strast, nezadovoljstvo i takvi ljudi puknu - rekao je Kaličanin.

Dušan Kaličanin sa suprugom Foto: Printscreen

Od samog početka poznanstva, glumac je bio uveren da je Margarita žena njegovog života. Iako je put do njenog srca bio dug i zahtevan, on nije odustajao, vođen unutrašnjim osećajem.

"Od prvog trenutka sam znao da je ona posebna. Nije bilo lako dopreti do nje, ali sam osećao da vredi čekati. Nikada nisam voleo da izlažem privatni život javnosti. Smatram da neke stvari treba sačuvati samo za porodicu i najbliže ljude", istakao je umetnik.