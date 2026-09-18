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Grčki kantautor Spiros Gramenos (46) otvoreno je govorio o zlostavljanju koje je doživeo sa samo 13 godina, otkrivši da mu je bilo potrebno više od dve decenije da u potpunosti shvati šta je zapravo preživeo.

U intervjuu za Lifo ispričao je kako su ga posledice tog iskustva pratile godinama, kroz napade panike, osećaj odvojenosti od sopstvenog tela i dubok osećaj krivice koji je tek kasnije uspeo da razume.

Foto: Lifo TV/youtube

Napadi panike počeli su dve godine kasnije

Gramenos je rekao da su se prvi napadi panike pojavili kada je imao 15 godina.

„Plašio sam se da će me telo izdati“, rekao je.

Tek mnogo godina kasnije, kroz psihoterapiju, počeo je da povezuje taj strah sa traumom koju je doživeo kao dečak.

„Sa 13 godina postao sam saučesnik u zločinu“

Govoreći o zlostavljanju, opisao je kako ga je počinilac naveo da poveruje da snosi deo odgovornosti za ono što se dogodilo.

„Kod mene je to bilo pasivno zlostavljanje. Taj čovek je želeo da iskoristi moje telo. Kada sam ustao da odem, rekao mi je: ‘Ovo je naša tajna. Ako iko sazna, obojica smo gotovi.’ Sa 13 godina postao sam saučesnik u zločinu. Tek sa 35 sam shvatio šta mi se dogodilo", ispričao je za LiFO TV.

Kako je objasnio, trebalo mu je mnogo godina da progovori o tome i da shvati da osećaj krivice koji je nosio nije bio njegov.

Foto: Lifo TV/youtube

„Odvojio sam se od svog tela“

Gramenos je priznao da je, kako bi preživeo traumu, nesvesno potisnuo osećaj povezanosti sa sopstvenim telom.

„Odvojio sam se od svog tela da ne bih osećao sve što se događalo. Morao sam da pronađem način da mu se ponovo približim. Napadi su počeli godinu dana nakon zlostavljanja.“

Opisujući posledice koje su ga pratile tokom života, pevač je upotrebio snažnu metaforu „crne kugle“ koju je godinama osećao u sebi.

„Trenutak zlostavljanja stvori vam crnu kuglu u grudima. Tako sam se osećao celog života. Kada konačno progovorite, kao da izbacite tu crnu kuglu koju ste toliko dugo nosili u sebi.“

Dodao je da je upravo trenutak kada je prvi put otvoreno govorio o traumi označio prekretnicu u njegovom životu.

„Od trenutka kada sam izbacio tu kuglu, postao sam drugi čovek“, zaključio je Gramenos.