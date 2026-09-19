Slušaj vest

Čarls Spenser, brat pokojne princeze Dajane, objavljuje novu knjigu "Swan Song: Diana, My Sister" u kojoj otkriva dosad nepoznate detalje o kraljevskoj porodici i onome što se događalo nakon princezine smrti. U jednom od delova knjige, Spenser navodi da je kralj Čarls, Dajanin bivši suprug, zvučao izrazito "ushićeno", kao "dobitnik na lutriji", nakon što je princeza umrla.

Spenser se prisetio trenutka kad ga je tadašnji princ Čarls nazvao, nakon vesti o Dajaninoj tragičnoj nesreći 31. avgusta 1997. godine.

Čarls Spenser, brat princeze Dajane Foto: JEFF OVERS / AFP / Profimedia

"Za razliku od ostalih koji su me zvali – a bili su zatečeni i jedva uspevali da izraze saučešće i ponude pomoć – on je zvučao ushićeno i razdragano, kao dobitnik na lutriji", napisao je Dajanin brat u odlomku koji je u četvrtak objavio Daily Mail. Otkrio je i da ga je Čarls obavestio da je svojim sinovima, pričevima Vilijamu i Hariju, rekao za majčinu smrt "odmah ujutro, u njihovim spavaćim sobama u Balmoralu".

Spenseru se činilo da je Čarlsova reakcija "zvučala neobično suvoparno, s obzirom na razmere katastrofe".

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: BRENDAN BEIRNE / Re / Shutterstock Editorial / Profimedia, James Gray/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, Tony Eyles / News Licensing / Profimedia

"Kad sada gledam unazad, pretpostavljam da je prinčeva prva reakcija verovatno bila više usmerena na pomisao kako bi ovaj događaj mogao da mu omogući da se oženi ženom koju je voleo, nego na to da ceni gubitak žene koju nije voleo. Nakon gorkog razvoda može biti teško oimati previše saosećanja prema bivšem supružniku ili prema onima koji ga duboko vole i brinu za njega", nastavio je Spenser, misleći na današnju kraljicu Kamilu, s kojom se Čarls venčao 2005. godine.

Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

Spenser je u svojoj knjizi pisao i o napetostima koje su se pojavile između kraljevske porodice i porodice princeze Dajane pre njene sahrane. Posebno je istakao telefonski razgovor s tadašnjim princem Čarlsom, u kom mu je navodno rekao da će javnost "brzo zaboraviti" princezu.

Kralj Čarls u dokumentarcu priznaje da je bio neveran u braku sa princezom Dajanom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Spenser je otkrio da mu je jedan od najviših saradnika kraljice Elizabete, u danima uoči Dajanine sahrane, rekao da će prinčevi Vilijam i Hari, koji su tada imali 15 i 12 godina, učestvovati u pogrebnoj povorci. "To se neće desiti", poručio je tada Spenser, a samo nekoliko minuta nakon što se suprotstavio odluci kraljevske porodice, primio je poziv princa. Čarls mu je rekao da je 18 godina ranije učestvovao u pogrebnoj povorci svog prastrica, lorda Mauntbatena, a Spenser je zatim istakao da je princ imao 30 godina u vreme sahrane lorda.

Prinčevi Vilijam, Hari i Čarls na sahrani princeze Dajane Foto: Simon Walker / News Licensing / Profimedia

Tada je Čarls navodno "poludeo". "Princ Čarls nastavio je da iznosi svoj bes, a ja ga nisam prekidao. Zatim je zastao. Pretpostavio sam da je pauza znak da pokušava da se sabere, ali tada je preko telefona izneo ono što sam oduvek smatrao njegovim potisnutim prezirom prema Dajani i užasom zbog toga što je svet bio toliko potresen njenom smrću", napisao je Spenser, koji je zatim otkrio reči koje mu je Čarls navodno izrekao tokom svog ispada.

"Budi uveren, dovoljno ćemo je brzo zaboraviti", rekao je današnji kralj, prisetio se Spenser.

Dajanin brat bio je "toliko zatečen" navodnom izjavom, pa je tek nakon nekoliko sekundi ćutanja odgovorio: "Ne mogu da verujem da si upravo ovo rekao", a zatim prekinuo poziv.

Knjiga "Swan Song: Diana, My Sister" trebalo bi da se nađe na policama idućeg utorka, a na Daily Mailu je započela ekskluzivna serijska objava.

Video: Princ Čarls i princeza Dajana

00:13 Dajana Čarls Izvor: tiktok/@royal.tc

Charles Spencer, brat preminule princeze Diane, objavljuje novu knjigu "Swan Song: Diana, My Sister" u kojoj otkriva dosad nepoznate detalje o kraljevskoj obitelji i onome što se događalo nakon princezine smrti. U jednom od dijelova knjige, Spencer navodi da je kralj Charles, Dianin bivši suprug, zvučao izrazito "ushićeno", kao "dobitnik na lutriji", nakon što je princeza umrla. Spencer se prisjetio trenutka kad ga je tadašnji princ Charles nazvao, nakon vijesti o Dianinoj tragičnoj nesreći 31. kolovoza 1997. godine. "Za razliku od ostalih koji su me zvali – a bili su zatečeni te jedva uspijevali izraziti sućut i ponuditi pomoć – on je zvučao ushićeno i razdragano, kao dobitnik na lutriji", napisao je Dianin brat u ulomku koji je u četvrtak objavio Daily Mail. Otkrio je i da ga je Charles obavijestio da je svojim sinovima, pričevima Williamu i Harryju, rekao za majčinu smrt "odmah ujutro, u njihovim spavaćim sobama u Balmoralu". Brat princeze Diane u knjizi otkrio što je Kralj Charles rekao nakon smrti njegove sestre, Britanija je u šoku!

Spenceru se činilo da je Charlesova reakcija "zvučala neobično suhoparno, s obzirom na razmjere katastrofe". "Kad sada gledam unatrag, pretpostavljam da je prinčeva prva reakcija vjerojatno bila više usmjerena na pomisao kako bi mu ovaj događaj mogao omogućiti da se oženi ženom koju je volio, nego na to da cijeni gubitak žene koju nije volio. Nakon gorkog razvoda može biti teško osjećati previše suosjećanja prema bivšem supružniku ili prema onima koji ga duboko vole i brinu za njega", nastavio je Spencer, misleći na današnju kraljicu Camillu, s kojom se Charles vjenčao 2005. godine. Spencer je u svojoj knjizi pisao i o napetostima koje su se pojavile između kraljevske obitelji i obitelji princeze Diane prije njezina pogreba. Posebno je istaknuo telefonski razgovor s tadašnjim princem Charlesom u kojem mu je navodno rekao da će javnost "brzo zaboraviti" princezu.

Spencer je otkrio da mu je jedan od najviših suradnika kraljice Elizabete, u danima uoči Dianina pogreba, rekao da će prinčevi William i Harry, koji su tada imali 15 i 12 godina, sudjelovati u pogrebnoj povorci. "To se neće dogoditi", poručio je tada Spencer, a samo nekoliko minuta nakon što se suprotstavio odluci kraljevske obitelji, primio je poziv princa. Charles mu je rekao da je 18 godina ranije sudjelovao u pogrebnoj povorci svog prastrica, lorda Mountbattena, a Spencer je zatim istaknuo da je princ imao 30 godina u vrijeme pogreba lorda.

Trump objavio lažnu snimku, ocrnio kralja kojeg je nedavno opisao kao ‘hrabrog i fantastičnog čovjeka‘ Tada je Charles navodno "poludio". "Princ Charles nastavio je iznositi svoj bijes, a ja ga nisam prekidao. Zatim je zastao. Pretpostavio sam da je stanka znak da se pokušava sabrati, ali tada je preko telefona iznio ono što sam oduvijek smatrao njegovim potisnutim prijezirom prema Diani i užasom zbog toga što je svijet bio toliko potresen njezinom smrću", napisao je Spencer, koji je zatim otkrio riječi koje mu je Charles navodno izrekao tijekom svog ispada.

"Budi uvjeren, dovoljno ćemo je brzo zaboraviti", rekao je današnji kralj, prisjetio se Spencer. Dianin brat bio je "toliko zatečen" navodnom izjavom te je tek nakon nekoliko sekundi šutnje odgovorio: "Ne mogu vjerovati da si upravo ovo rekao", a zatim prekinuo poziv.