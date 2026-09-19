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Glumica Jelisaveta Orašanin nakon razvoda od bivšeg košarkaša Miloša Teodosića sa decom živi u luksuznom penthausu u elitnom delu Beograda, na Vračaru, u blizini Hrama Svetog Save.

Jelisaveta neretko na Instagramu objavljuje i fotografije iz svog doma, na kojima se može videti kako je uređen enterijer u kom provodi najviše vremena.

U galeriji pogledajte fotografije Jelisavete Orašanin:

1/11 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin Foto: Printscreen Instagram, printscreen/instagram/jagodenamagli, Instagram/jagodenamagli

U uređenju njihovog doma dominiraju svetli, neutralni tonovi, dok veliki prozori omogućavaju obilje prirodne svetlosti koja enterijeru daje sofisticiran izgled. Jelisaveta je posebnu pažnju posvetila detaljima koji doprinose toplini doma. Na policama se nalazi dosta ukrasa i figura, zavese su svetlih boja, a na stolu se uvek nalazi sveže cveće.

Prostrana terasa i pogled koji ostavlja bez daha

Stan je koncipiran po principu otvorenog prostora, tzv. open space, gde se kuhinja prirodno nadovezuje na trpezarijski deo i prostrani dnevni boravak.

U galeriji pogledajte kako izgleda penthaus u kome živi Jelisaveta Orašanin:

1/10 Vidi galeriju Penthaus u kome živi Jelisaveta Orašanin Foto: Printscreen/ Instagram/ jagodenamagli

Kuhinja je moderno opremljena i obogaćena mermernim detaljima. Kao nesvakidašnji detalj koji unosi dodatnu udobnost, umesto klasičnih pločica pod u kuhinji je prekriven mekanim tepihom, čineći prostor prijatnijim za svakodnevni boravak.

Jedan od najatraktivnijih aduta ovog penthausa jeste prostrana terasa i spektakularan panoramski pogled na Hram Svetog Save i grad. Spoj otvorenog prostora, bogatstva prirodnog svetla i panoramske vizure čini ovaj stan jednim od najlepših u Beogradu.

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