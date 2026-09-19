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Princ Hari pojavio se sam na prvom javnom događaju nakon povratka porodice u Veliku Britaniju. Megan Markl mu se nije pridružila, a njegove prve reči privukle su posebnu pažnju.

Nakon šest godina života u Kaliforniji princ Hari ponovo se pojavio pred britanskom javnošću. Vojvoda od Saseksa je u četvrtak uveče stigao na inauguralnu svečanu večeru i dodelu nagrada Invictus Spirit u Londonu, što je bio njegov prvi javni događaj otkako se s Megan Markl i decom vratio u Veliku Britaniju.

Prin Hari nakon povratka u Veliku Britaniju
Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

A novinarima je odmah dao do znanja kako se oseća.

"Dobro je ponovo biti na britanskom tlu", kratko je rekao Hari.

Megan nije bila uz njega

Hari je na događaj stigao bez supruge Megan. Ona je ostala s njihovom decom, Arčijem i Lilibet, koji se prilagođavaju životu i školi u Velikoj Britaniji. Porodica se u zemlju vratila krajem avgusta nakon šest godina provedenih u Kaliforniji, a odluka je izazvala veliko interesovanje britanskih medija.

U galeriji pogledajte fotografije princa Harija:

Princ Hari stiže u sud u Londonu Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Hari je za prvi javni izlazak odabrao događaj povezan s projektom koji mu je godinama posebno važan. Invictus Games osnovao je 2014. za ranjene i obolele vojne veterane, a sledeće Igre održaće se 2027. upravo u Birmingemu.

Pred njim je još nekoliko nastupa

Povratak u London neće biti Harijev jedini javni angažman u zemlji. Očekuju ga i događaji u vezi s veteranima, kao i WellChild Awards, pre nego što otputuje u Njujork na godišnji skup Clinton Global Initiativea.

Ipak, već je prvom kratkom rečenicom nakon povratka dao dovoljno materijala britanskim naslovnicama.

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Video: Megan Markl igra pred porođaj

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Megan Markl igra pred porođaj Izvor: Instagram/meghan