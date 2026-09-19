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Svetske muzičke zvezde retko nastupaju van stadiona ili velikih dvorana, ali s vremena na vreme iznenade publiku na privatnim proslavama, poput svadbi.Prethodno su to učinili Džastin Biber, Rijana, Bijonse i još nekoliko izvođača, a listi se ovih dana pridružio i američki reper Snup Dog.

Neočekivani nastup izveo je na jednom jermenskom venčanju u Kaliforniji. Vahe Čaglasijann i njegova supruga Kristina venčali su se, sudeći prema objavama na društvenim mrežama, 13. septembra. Na raskošnom slavlju bilo je mnogo zvanica koje je u jednom trenutku na podijumu iznenadio Snup Dog.

Reper je izveo nekoliko svojih hitova, uključujući duet s Dr. Dreom "Nuthin‘ but a ‘G‘ Thang", te duet s Viz Kalifom "Young, Wild & Free". Na podijumu je s reperom bio i DJ Sammy Flash, koji je prethodno zabavljao zvanice, a koji je na Instagramu podelio nekoliko trenutaka zabavnog nastupa.

"Samo poštovanje prema živoj legendi. Čast mi je da ponovo delimo scenu. Snup Dog. Beverli Hils – jermenska svadba veka", napisao je di-džej uz jednu od objava.

Atmosfera je bila sjajna, kako je vidljivo na video-snimcima koje su objavljivali gosti, a mladenci su bili posebno dobro raspoloženi. Lepo se zabavio i reper, koji je na kraju nastupa zagrlio mladence i izrazio im lepe želje.

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