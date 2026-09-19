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Brajan Hikerson, bivši dečko preminule glumice Hejden Penetijer, oštro je odgovorio fotografima nakon što su ga upitali o smrti njegove nekadašnje partnerke. Hikersona su u sredu fotografi uhvatili na benzinskoj pumpi u Grinvilu u Južnoj Karolini i upitali ga kako podnosi težak period kroz koji prolazi.

"Šta mislite, kako sam?", poručio je on grubo. Fotograf mu je zatim izrazio saučešće, na šta je Hikerson odgovorio: "Cenim to. To je sve što imam da ti kažem."

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

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Hikerson je, kako piše E! News, imao vidljivu povredu pored levog oka, verovatno zadobijenu tokom subotnjeg sukoba s gostima u baru u Grinvilu. Brajanu su tada policijski službenici stavili lisice, ali je na kraju pušten na mestu događaja i protiv njega nije podignuta optužnica.

Glumičin bivši dečko je, kako je vidljivo na videu koji je objavio TMZ, bacio barsku stolicu pre nego što se situacija u baru pogoršala. Nekoliko ljudi vikalo je da prestane pre nego što ga je drugi muškarac jako uhvatio otpozadi, podigao i odvukao. Hikerson je zatim viđen kako sedi na podu s lisicama i snimljen je kako govori: "Policijska uprava Grinvila je pustila u javnost kad mi je umrla devojka."

Hejden Penetijer i Brajan Hikerson Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Portparol policijske uprave rekao je da je Zak Hikerson, Brajanov brat koji je takođe bio u baru, bio pod uticajem alkohola i počeo da psuje kada je policija stigla na mesto događaja. Zak je priveden zbog narušavanja javnog reda i mira i prevezen u pritvorski centar.

Brajan i Zak bili su prisutni kada je Penetijer umrla 16. avgusta. Glumica je preminula u stanu u Grinvilu, a američki mediji navode da je uzrok predoziranje. Zak je navodno bio "vrlo emotivan" dok su radnici hitne medicinske službe pružali pomoć glumici, dok Brajan "nije pokazivao emocije" sve dok Penetijer nije zvanično proglašena mrtvom. Hikerson je policajcima predao kesicu s njenim lekovima izdatim na recept, a u stanu je pronađen i Narcan, lek koji se koristi za brzo ublažavanje predoziranja opioidima, a koji je Brajan dao glumici pre nego što je hitna stigla na lice mesta.

Brajan Hikerson i Hejden Penetijer Foto: Eric Charbonneau / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hitna služba odazvala se na poziv zbog "nepoznate ženske osobe" koja je doživela "srčani zastoj". Odmah po dolasku je medicinsko osoblje započelo postupak oživljavanja koji je trajao oko 40 minuta. Glumica je proglašena mrtvom u 14.32 sati po lokalnom vremenu. Imala je 36 godina.

Policijski izvori su ranije ove nedelje rekli da je Penetijer uzela jednu smrtonosnu tabletu na dan svoje smrti - oksikodon pomešan s fentanilom. Insajderi povezani sa slučajem su za TMZ naveli da je glumica imala dugogodišnjeg preprodavca droge, koji joj je lekove na recept nabavljao s crnog tržišta. Među tim lekovima bio je i oksikodon, lek koji se koristi za ublažavanje bola.

Foto: Janet Mayer / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hejden je dan pri smrti konzumirala nekoliko lekova kupljenih od preprodavca, a na dan smrti uzela je jednu tabletu koja je, kako veruju izvori, sadržala fentanil.

Kancelarija DEA (Drug Enforcement Administration) u Los Anđelesu aktivno istražuje odnos između glumice i dilera, pokušavajući da poveže smrtonosnu tabletu s njim. Brajan je navodno razgovarao s kancelarijom usred istrage.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Brajan i hejden upoznali su se 2018. godine, a od tada su bili u prilično burnoj vezi s prekidima. Hikerson je nekoliko puta bio hapšen zbog partnerskog nasilja nad glumicom. Izvori su nakon njene smrti rekli da se glumica ponovo povezala s Hikersonom otprilike dve nedelje pre tragedije.

"Brajan bi uvek pronašao način da se vrati u Hejdenin život kao ’prijatelj’", rekao je izvor za Page Six, dodavši da su se Hejdenini bliski prijatelji i porodica uvek brinuli zbog njene veze s osobom "koja donosi samo nevolje".

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