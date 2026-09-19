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Irska će, uz Holandiju, drugu godinu zaredom bojkotovati Evroviziju zbog situacije u Gazi, izjavila je Irska nacionalna televizija. Podsetimo, Irska je bila jedna od pet zemalja (uz Island, Holandiju, Španiju i Sloveniju), koje su odbile da učestvuju na takmičenju ove godine u znak protesta protiv učešća Izraela.

"RTÉ smatra da učešće Irske ne može da se opravda s obzirom na užasan i kontinuiran gubitak života u Gazi i humanitarnu krizu koja i dalje dovodi u opasnost živote toliko mnogo civila", poručuju iz Irske.

Foto: Thomas Ramstorfer / APA / Profimedia

Sledeća Evrovizija održaće se u bugarskom crnomorskom gradu Burgasu, nakon što je ta zemlja u maju prvi put pobedila na ovom takmičenju. U Bugarskoj će se premijerno takmičiti i Kanada. Njihov javni servis CBC/Radio-Canada otkrio je da će spisak finalista za istorijsko prvo učestvovanje ove zemlje na najpopularnijem evropskom televizijskom muzičkom spektaklu objaviti kroz dve nedelje.

Osim Kanade, prvi put od 2022. godine, na sceni Evrovizije gledaćemo i predstavnika Severne Makedonije.

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