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Film „Pritajeno zlo“ (Resident Evil) stigao je u bioskope širom Srbije, nakon IMAX premijere održane 16. septembra u Cineplexx Galerija bioskopu, a prve reakcije kritičara i publike već izdvajaju novu adaptaciju kao posebno filmsko iskustvo.

Iza ovog novog poglavlja kultne franšize stoji reditelj Zak Kreger, poznat po filmovima „Varvarin“ (Barbarian) i „Trenutak Nestajanja“ (Weapons), čiji je specifičan autorski pristup jedan od elemenata koji se najviše ističu u prvim reakcijama. Posebnu pažnju privlače režija, dinamična akcija, groteskne kreature i praktični efekti, koji naročito dolaze do izražaja na velikom platnu.

Foto: FlixPix / Alamy / Profimedia

Domaći Letterboxd kritičar Kristian Hajder, koji je film pogledao na dan IMAX premijere, posebno ističe izbor glavnog junaka i način na koji Kreger kroz njega gradi iskustvo nalik video-igri. Ostin Abrams, koji tumači Brajana, igra običnog čoveka bez posebnih veština koji se iznenada nađe u potpuno nenormalnoj situaciji. Upravo zbog toga publika lako može da se poistoveti sa njim – Brajan ne zna šta ga čeka iza sledećih vrata, ne zna kako da se izbori sa onim što mu se pojavljuje pred očima i, baš poput igrača koji prvi put ulazi u svet „Resident Evil“-a, sve mora da nauči u hodu.

Ono što filmu daje dodatnu video-game dimenziju jeste i Kregerovo poigravanje perspektivom. Kamera se često pozicionira iza Brajanovog ramena, da bi prešla u pogled iz prvog lica, a zatim se vratila na krupne kadrove njegovog lica i njegovih reakcija. Na taj način gledalac nije samo posmatrač, već dobija osećaj kao da zajedno sa glavnim junakom prolazi kroz nepoznat i sve opasniji svet.

Upravo je taj osećaj „kao da sami igramo novu Resident Evil igru“ ono što se posebno izdvaja u prvim reakcijama. Umesto poznatih junaka iz video-igara, publika dobija Brajana – običnog čoveka koji se, poput igrača, prvi put suočava sa onim što se nalazi iza sledećih vrata. Time film uspeva da istovremeno bude novo poglavlje franšize i iskustvo koje će biti prepoznatljivo ljubiteljima video-igara.

„Pritajeno Zlo“ tako na veliko platno donosi spoj horora, akcije, praktičnih efekata i atmosfere video-igre, uz priču koja publiku ne stavlja u ulogu posmatrača, već je vodi pravo u središte haosa.

Film „Pritajeno Zlo“ na velika platna donosi Jučer d.o.o, zvanični distributer i predstavnik Sony Pictures i Amazon MGM filmova za Srbiju i region, a od 17. septembra može se pogledati u bioskopima širom Srbije.

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