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Brat princeze Dajane, Čarls Spenser, ponovo je stao iza teških tvrdnji o kralju Čarlsu III, koje je izneo u novoj autobiografiji "Labudova pesma: Dajana, moja sestra". Nakon oštre reakcije Bakingemske palate poručio je kako govori istinu o telefonskom razgovoru koji je s tadašnjim princem Čarlsom navodno vodio nakon smrti svoje sestre.

Najviše pažnje izazvala je njegova tvrdnja da mu je Čarls tokom svađe oko Dajanine sahrane rekao: "Ionako ćemo je uskoro zaboraviti."

Čarls Spenser, brat princeze Dajane Foto: Instagram

Spenser tvrdi da je do sukoba došlo dok su razgovarali o tome da li treba da tada 15-godišnji Vilijam i 12-godišnji Hari hodaju iza majčinog kovčega. Dajanin brat se protivio tome jer je smatrao da njegova sestra ne bi želela sinove da izloži takvom iskustvu.

Prema njegovoj verziji događaja, Čarls je zbog toga "potpuno pobesneo" i neko vreme ljutito govorio. Spenser je pomislio da će se nakon kratke pauze smiriti, ali tada je navodno čuo rečenicu koja ga je zaprepastila.

U galeriji pogledajte fotografije kralja Čarlsa i princeze Dajane:

1/13 Vidi galeriju Princ Čarls i princeza Dajana razveli su se 1996. godine Foto: Photonews Scotland / Shutterstock Editorial / Profimedia, Prinscreen Youtube, Printscreen YouTube

"A onda je rekao: 'Ionako ćemo je uskoro zaboraviti'", ispričao je Spenser za BBC, te dodao da je nakon toga prekinuo razgovor.

Bakingemska palata je na navode iz memoara reagovala neuobičajeno oštro, sugerišući da je tuga mogla da utiče na Spenserovo "rasuđivanje, prosuđivanje i sećanje".

Dajanin brat, međutim, sada još odlučnije stoji iza svoje verzije: "Mogu ovde i sada da vam kažem da su to bile upravo reči koje je izgovorio."

Princ Hari s ujakom Čarlsom Spenserom Foto: Dominic Lipinski/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tvrdi da je tokom razgovora bio izuzetno fokusiran na Čarlsove reči jer su tokom njegovog života samo dva puta razgovarali telefonom. Na pitanje ima li dokaz za svoju tvrdnju odgovorio je kako je još tada porodici i prijateljima prepričao razgovor "jer je to bilo toliko monstruozno".

Osvrnuo se i na odgovor Bakingemske palate, te primetio kako u njemu nije direktno navedeno da Čarls sporne reči nije izgovorio. Njegovi navodi ipak se temelje na sećanju na privatni telefonski razgovor.

Princeza Dajana sa bratom Čarlsom Spenserom Foto: CHARLES SPENCER / Planet / Profimedia

To nije jedina tvrdnja iz novih memoara koja je izazvala pažnju. Spenser piše i da je Dajana mesec dana pre kraljevskog venčanja želela da odustane od braka, ali joj je njihov otac navodno rekao da je za to prekasno.

Tvrdi i da je Čarls dan pre venčanja Dajani rekao kako je srećan što će se oženiti njom, ali da nije zaljubljen u nju. Prema Spenserovom zapisu, Dajana je tokom jednog perioda bila toliko nesrećna da je razmišljala o samoubistvu i da se više puta odvezla do litica Biči Hed u Istočnom Saseksu.

Foto: Aaron Chown / AFP / Profimedia

Veliku pažnju već je izazvao i njegov opis Čarlsove reakcije nakon Dajanine smrti. Spenser tvrdi da je tada zvučao "ushićeno – poput dobitnika na lutriji", dok je Palata osporila njegov prikaz tih događaja.

U novom delu knjige Spenser posebno opisuje i posledice koje je majčina smrt ostavila na Harija.

"Nisam mogao da verujem koliko je Hari izgledao malen, krhak i izgubljen", prisetio se dana Dajanine sahrane, pitajući se kako se od deteta slomljenog srca uopšte može očekivati da izdrži takav trenutak.

Prinčevi Hari i Vilijam s ocem Čarlsom na sahrani princeze Dajane Foto: Simon Walker / News Licensing / Profimedia

Vilijam i Hari na kraju su ipak hodali iza majčinog kovčega zajedno s Čarlsom, princem Filipom i Spenserom. Hari je godinama kasnije otvoreno govorio o tome koliko mu je to iskustvo bilo teško i poručio kako smatra da ni od jednog deteta ne bi trebalo da se traži nešto slično.

Spenser u knjizi donosi i emotivno sećanje na poslednje trenutke koje je proveo nasamo uz sestrin kovčeg. Pre sahrane otišao je u Kraljevsku kapelu, seo pored njega i neko vreme razgovarao s Dajanom. Tada se setio da u džepu ima govor koji je pripremio za sahranu, pa je odlučio da ga prvo pročita svojoj pokojnoj sestri.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane:

1/7 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: parkerphotography / Alamy / Profimedia, Ron Bell, PA Images / Alamy / Profimedia, LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

Knjiga "Labudova pesma: Dajana, moja sestra" biće objavljena sledeće nedelje, a već sada je izazvala ogromno interesovanje. Nekoliko primeraka je ovih dana čak ukradeno iz kamiona parkiranog u Holandiji. Bili su omotani crnom plastikom kako bi se sakrio njihov sadržaj, a u izdavačkim krugovima pojavila se sumnja da su lopovi možda tačno znali šta kradu i pokušali da dođu do memoara pre zvanične objave.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Princ Čarls i princeza Dajana